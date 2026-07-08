Vandalismo y robos en Cementerio Central por tres días consecutivos, generan preocupación

La Intendencia de Paysandú presentó las denuncias correspondientes

Batista remarcó que esta situación genera un fuerte impacto en las familias que visitan el cementerio y encuentran los lugares de descanso de sus seres queridos profanados o seriamente deteriorados.

Ante esta situación, la Intendencia presentó las denuncias correspondientes y trabaja de forma coordinada con la Policía para intentar frenar los ataques. Efectivos de la Seccional Tercera reforzaron las recorridas nocturnas tanto dentro del cementerio como en sus inmediaciones.

No obstante, desde la administración departamental reconocen que la vigilancia representa un desafío debido a las características del lugar. El Cementerio Central ocupa unas siete hectáreas y cuenta con numerosos pasillos, panteones, capillas y sectores de escasa visibilidad, condiciones que son aprovechadas por los delincuentes para actuar durante la noche.

Las autoridades continúan monitoreando la situación mientras evalúan nuevas medidas para reforzar la seguridad y evitar que se repitan los hechos que, además de ocasionar pérdidas materiales, afectan un espacio de profundo valor simbólico para la comunidad sanducera.