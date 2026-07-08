La Intendencia de Paysandú expresó su preocupación por una serie de robos y actos de vandalismo registrados durante tres noches consecutivas en el Cementerio Central, donde delincuentes no solo sustrajeron piezas de bronce y cobre, sino que además ocasionaron importantes destrozos en panteones, nichos y sepulturas.
Daños en panteones y sepulturas
Vandalismo y robos en Cementerio Central por tres días consecutivos, generan preocupación
Robos y vandalismo en el Cementerio Central de Paysandú provocaron daños en panteones y sepulturas. La Intendencia reforzó acciones junto a la Policía.