Incendio y amenaza de bomba en la previa del show de Shakira en el Estadio Centenario

Desde Bomberos informaron que lo que tomó fuego fueron los transformadores que se encargan de distribuir la energía para iluminar la escenografía.

A pesar de que no fue un incendio grande, requirió la intervención de personal de Bomberos, puesto que los integrantes de la productora del espectáculo no pudieron hacerlo con los extintores que tenían ya que no se encontraban dentro del recinto del Estadio Centenario cuando ocurrió el siniestro.