Incendio y amenaza de bomba en la previa del show de Shakira en el Estadio Centenario

En la tarde de este miércoles 3 de diciembre, la Dirección Nacional de Bomberos comunicó que se reportó una amenaza de bomba en las inmediaciones del Estadio Centenario, a pocas horas del primer concierto que brindará Shakira en Uruguay en el marco de la gira "Las mujeres ya no lloran".
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Producto del trabajo de Bomberos, el tránsito en la zona del Estadio está muy congestionado, pero según las autoridades no se evacuó a las personas presentes que están haciendo filas para ver el show de este noche.
Incendio en la madrugada
Asimismo, a primeras horas de la madrugada de este miércoles, se produjo un incendio a pocos metros del escenario donde la artista colombiana cantará y bailará esta noche y la del jueves.
Desde Bomberos informaron que lo que tomó fuego fueron los transformadores que se encargan de distribuir la energía para iluminar la escenografía.
A pesar de que no fue un incendio grande, requirió la intervención de personal de Bomberos, puesto que los integrantes de la productora del espectáculo no pudieron hacerlo con los extintores que tenían ya que no se encontraban dentro del recinto del Estadio Centenario cuando ocurrió el siniestro.