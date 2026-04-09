Tras el paso del ciclón extratropical el clima en Uruguay se estabiliza

Luego del evento meteorológico adverso registrado entre el 6 y el 8 de abril, que incluyó tormentas intensas y la formación de un ciclón extratropical en el Atlántico, Uruguay entra en una etapa de estabilización térmica y condiciones típicamente otoñales.
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De acuerdo con el análisis de los principales modelos predictivos y organismos oficiales, se espera una mejora gradual en las condiciones atmosféricas para el resto de la semana, aunque con un remanente de humedad y nubosidad en la franja costera.
Perspectivas Meteorológicas (9 al 12 de abril)1. Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet)
El organismo oficial indica que, tras el retiro de la masa de aire inestable, el país quedará bajo la influencia de vientos del sector Sur y Sureste.
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Jueves 9: Jornada nubosa con precipitaciones escasas y aisladas, principalmente en la mañana. Se prevén nieblas y neblinas que podrían afectar la visibilidad en rutas nacionales. Máximas de 20°C y mínimas de 15°C.
Viernes 10: Marcado descenso de la mínima, situándose en el entorno de los 11°C. El cielo se presentará algo nuboso con períodos de claro.
Sábado 11: Continuidad del tiempo estable con un ligero ascenso de la temperatura máxima, alcanzando los 23°C.
MetSul Meteorología (Brasil)
El observatorio brasileño destaca que la circulación del ciclón en el océano seguirá enviando aire más fresco y seco hacia el territorio uruguayo. Advierte que, si bien el riesgo de tormentas severas ha finalizado, la inestabilidad podría persistir de forma residual en el Este y Noreste del país con lluvias aisladas durante el jueves, antes de la entrada definitiva de una cuña de alta presión que garantizará cielos más claros hacia el fin de semana.
Windguru (Análisis de vientos y oleaje)
Para los sectores náuticos y zonas costeras (Montevideo, Punta del Este y Rocha), los modelos de Windguru reportan:
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Vientos: Predominancia del sector Sur/Suroeste con intensidades de entre 10 y 18 nudos (aprox. 18-33 km/h). Se espera que las rachas disminuyan significativamente hacia la noche del jueves.
Oleaje: En la zona de Playa Malvín y la costa atlántica, se registra una altura de olas de entre 1.4 y 1.6 metros, producto del mar de fondo generado por el sistema de baja presión en retirada.