Tras el paso del ciclón extratropical el clima en Uruguay se estabiliza

Jueves 9: Jornada nubosa con precipitaciones escasas y aisladas, principalmente en la mañana. Se prevén nieblas y neblinas que podrían afectar la visibilidad en rutas nacionales. Máximas de 20°C y mínimas de 15°C .

Viernes 10: Marcado descenso de la mínima, situándose en el entorno de los 11°C. El cielo se presentará algo nuboso con períodos de claro.

Sábado 11: Continuidad del tiempo estable con un ligero ascenso de la temperatura máxima, alcanzando los 23°C.

MetSul Meteorología (Brasil)