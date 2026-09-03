Inflación subió 0,24% en agosto y se alinea con el rango meta del BCU

De esta manera, se mantiene una importante diferencia entre la evolución de los precios de los transables respecto a los no transables. Los productos transables (que se comercializan en el mercado local, pero también se importan o exportan), subieron 2,4% en el último año, mientras que los servicios no transables aumentaron más de 6%.

Informe del INE

El informe del INE indica que en agosto, varios rubros registraron aumentos de precios, aunque Ropa y calzado fue la principal excepción, con una caída de 2,52%. La baja se explicó por las liquidaciones de la temporada otoño-invierno, con descensos en prendas para hombres (-4,9%), prendas para mujeres (-2,88%) y calzado para mujeres (-2,64%).

En Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, los precios aumentaron 0,31%, principalmente por las subas en alquileres (0,27%), servicios de albañilería (3,06%) y gastos comunes (1,19%).

El rubro Mobiliario, enseres domésticos y demás artículos regulares de los hogares tuvo un incremento de 0,87%, explicado básicamente por el aumento del servicio doméstico (2,2%).

En Salud, los precios subieron 0,92%, con aumentos destacados en tickets de medicamentos (1,42%) y tratamientos terapéuticos particulares (2,64%).

Transporte en alza

Por su parte, Transporte registró una suba de 0,5%, principalmente por el aumento de 6,24% en los pasajes de avión.

Los servicios de educación aumentaron 0,8%, debido a las subas en enseñanza preescolar (1,1%), primaria (1%) y secundaria (1,01%).

En Restaurantes y servicios de alojamiento, los precios aumentaron 0,41%, impulsados principalmente por el incremento de 0,38% en restaurantes, cafés y similares.