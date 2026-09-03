Pusieron a la venta un revólver en Marketplace y fueron detenidos por narcotráfico

La Policía detuvo en la madrugada de este jueves 3 de setiembre en el barrio Paso Molino a dos hombres de 38 y 50 años que habían publicado un revólver a la venta en Marketplace, la plataforma de venta de Facebook.
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Los investigadores detectaron la publicación y comenzaron una investigación que permitió ubicar a ambos sospechosos en avenida Agraciada y Julián Álvarez. Ambos detenidos tienen antecedentes penales y están a disposición de la Fiscalía, consignó Subrayado.
Incautaron el revólver y pasta base
Asimismo, en el momento del arresto de los individuos, los policía incautaron, además del revólver calibre .32, sin numeración legible, que estaba a la venta, una piedra de pasta base de cocaína, un morral y el auto en el que circulaban.