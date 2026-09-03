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Sociedad revólver | venta | detenidos

Sorpresa y media

Pusieron a la venta un revólver en Marketplace y fueron detenidos por narcotráfico

Dos hombres, de 38 y 50 años, fueron detenidos por la Policía en Paso Molino por un revólver que pusieron a la venta en plataforma e incautaron pasta base.

Revólver con numeración limada estaba a la venta en Facebook.

Revólver con numeración limada estaba a la venta en Facebook.

 Ministerio del Interior
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Por Redacción Caras y Caretas

La Policía detuvo en la madrugada de este jueves 3 de setiembre en el barrio Paso Molino a dos hombres de 38 y 50 años que habían publicado un revólver a la venta en Marketplace, la plataforma de venta de Facebook.

Los investigadores detectaron la publicación y comenzaron una investigación que permitió ubicar a ambos sospechosos en avenida Agraciada y Julián Álvarez. Ambos detenidos tienen antecedentes penales y están a disposición de la Fiscalía, consignó Subrayado.

Incautaron el revólver y pasta base

Asimismo, en el momento del arresto de los individuos, los policía incautaron, además del revólver calibre .32, sin numeración legible, que estaba a la venta, una piedra de pasta base de cocaína, un morral y el auto en el que circulaban.

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