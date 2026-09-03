Abelardo De la Espriella se pasea entre cadáveres para demostrar autoridad

Recuerda que el hecho se suma a lo ocurrido apenas una semana atrás, cuando el Gobierno colombiano adoptó la estética del mandatario salvadoreño Nayib Bukele al publicar imágenes de reclusos rapados durante traslados penitenciarios.

Golpe y muerte

Durante la presentación de los resultados del operativo en Guaviare, cuando celebró el operativo como uno de los golpes más importantes en 12 años y confirmó la muerte de 23 presuntos disidentes —entre ellos alias “Tigre”, líder de la estructura Carolina Ramírez—, la captura de seis personas, el rescate de un menor y la incautación de 28 fusiles y cuatro ametralladoras, el presidente pronunció un discurso advirtiendo que la ofensiva continuará.

La visita al Guaviare, la primera del mandatario a la Amazonía desde que asumió el cargo, se da en un contexto en el que su Gobierno ya ha ordenado tres bombardeos contra grupos armados, dos de ellos en la región amazónica.

(En base a TeleSur)