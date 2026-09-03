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Mundo Abelardo de la Espriella |

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Abelardo De la Espriella se pasea entre cadáveres para demostrar autoridad

Las imágenes de Abelardo de la Espriella entre cadáveres embalados en bolsas blancas de presuntos integrantes de disidencias de las FARC generaron repulsa.

Entre muertos anda Abelardo de la Espriella.

Entre muertos anda Abelardo de la Espriella.

 Imagen tomada de TeleSur
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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, camina entre cadáveres, se hace selfies, habla, sonríe. Hace un show en medio de la muerte. Las imágenes de la pose entre cadáveres embalados en bolsas blancas de presuntos integrantes de disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP) abatidos en San José del Guaviare, generaron indignación.

Señala TeleSur que las imágenes, compartidas en las redes sociales tras la Operación Azarías realizada el pasado 30 de agosto contra las disidencias de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, muestran al mandatario rodeado por los cuerpos dispuestos en el suelo junto al armamento incautado.

Su actuación generó rechazo por apelar a imágenes que combinan tomas del presidente desplazándose entre los cuerpos con imágenes aéreas del bombardeo, un encuadre técnico muy similar al empleado por el presidente Donald Trump en sus ataques contra supuestas narco embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico.

Recuerda que el hecho se suma a lo ocurrido apenas una semana atrás, cuando el Gobierno colombiano adoptó la estética del mandatario salvadoreño Nayib Bukele al publicar imágenes de reclusos rapados durante traslados penitenciarios.

Golpe y muerte

Durante la presentación de los resultados del operativo en Guaviare, cuando celebró el operativo como uno de los golpes más importantes en 12 años y confirmó la muerte de 23 presuntos disidentes —entre ellos alias “Tigre”, líder de la estructura Carolina Ramírez—, la captura de seis personas, el rescate de un menor y la incautación de 28 fusiles y cuatro ametralladoras, el presidente pronunció un discurso advirtiendo que la ofensiva continuará.

La visita al Guaviare, la primera del mandatario a la Amazonía desde que asumió el cargo, se da en un contexto en el que su Gobierno ya ha ordenado tres bombardeos contra grupos armados, dos de ellos en la región amazónica.

(En base a TeleSur)

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