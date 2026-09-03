El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, camina entre cadáveres, se hace selfies, habla, sonríe. Hace un show en medio de la muerte. Las imágenes de la pose entre cadáveres embalados en bolsas blancas de presuntos integrantes de disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP) abatidos en San José del Guaviare, generaron indignación.
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Abelardo De la Espriella se pasea entre cadáveres para demostrar autoridad
Las imágenes de Abelardo de la Espriella entre cadáveres embalados en bolsas blancas de presuntos integrantes de disidencias de las FARC generaron repulsa.