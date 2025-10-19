Hacete socio para acceder a este contenido

Tacuarembó

Tacuarembó

INIA reunió a productores para abordar eficiencia reproductiva y control sanitario en la ganadería

La jornada técnica de la Plataforma de Salud Animal se centró en cría vacuna, reproducción y control de garrapatas, tres pilares clave para la sostenibilidad del rodeo nacional.

Por Redacción de Caras y Caretas

La Estación Experimental de INIA Tacuarembó fue sede de una jornada técnica organizada por la Plataforma de Salud Animal (PSA), que reunió a técnicos, investigadores y productores de todo el país. El encuentro abordó tres ejes fundamentales para la competitividad de la ganadería uruguaya: la cría vacuna, la eficiencia reproductiva y el control de garrapatas.

El ingeniero agrónomo Santiago Scarlato, presidente del Instituto Plan Agropecuario, abrió la actividad con una presentación sobre el programa Procría, que promueve una ganadería más resiliente, rentable y sostenible, con foco en la conservación de los recursos naturales y la incorporación de nuevas generaciones al sector.

A su turno, el Dr. Alejo Menchaca, coordinador de la PSA y responsable del área de Salud Animal de INIA, destacó la importancia de aumentar la cantidad de terneros al inicio de la parición mediante una planificación integral que combine manejo nutricional, sanitario e inseminación artificial a tiempo fijo (IATF).

Eficiencia reproductiva

Menchaca subrayó que “la mayor parte de las pérdidas reproductivas ocurre durante los primeros dos meses de gestación”, por lo que consideró esencial implementar diagnósticos tempranos que permitan identificar causas y aplicar medidas correctivas.

Durante el bloque sanitario, la Dra. Ingryd Merchioratto abordó el impacto de las enfermedades virales en la reproducción bovina, con especial énfasis en la diarrea viral bovina, una patología que “compromete la eficiencia reproductiva y provoca importantes pérdidas económicas”.

El DMTV José Venzal, del Centro Universitario Regional Litoral Norte, presentó avances sobre nuevos patógenos zoonóticos detectados en garrapatas, y advirtió sobre la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica frente a zoonosis emergentes.

Control de garrapatas

Por su parte, la DCV Soledad Núñez de Moraes, investigadora de la PSA, analizó los factores determinantes del éxito en el control de garrapatas, destacando el rol de la educación, la bioseguridad y el manejo ambiental. “El diagnóstico de resistencia y la planificación sostenida son claves para evitar la expansión de poblaciones resistentes”, señaló.

En el cierre, el médico veterinario Pablo Parodi, integrante de la PSA, presentó los perfiles de resistencia de garrapatas elaborados a partir del testeo de 208 poblaciones durante la temporada 2024-2025. Los resultados obtenidos en laboratorio permiten identificar grados de resistencia a distintas moléculas y definir estrategias más efectivas según la región.

La jornada culminó con un intercambio técnico entre los participantes, reafirmando el compromiso de INIA y la PSA con la investigación aplicada, la transferencia tecnológica y la coordinación interinstitucional como pilares para fortalecer la productividad, la sanidad y la sostenibilidad de la ganadería uruguaya.

