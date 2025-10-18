San Jacinto vive la octava edición de la Fiesta de la Chacra

El predio del Centro Educativo Rural de San Jacinto es escenario, este fin de semana, de la octava edición de la Fiesta de la Chacra, una de las celebraciones más esperadas por la comunidad canaria. Entre el aroma del pasto recién cortado, el levantamiento de nuevos ranchos y el armado de las estructuras que servirán de escenario a reconocidos artistas, el lugar respira el espíritu festivo que caracteriza al evento.