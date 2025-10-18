Mujeres rurales celebraron una década de organización y avances en Florida

Durante el encuentro, la presidenta en funciones, Carolina Cosse, destacó la necesidad de difundir y fortalecer los derechos conquistados. “No alcanza con conseguir un derecho, hay que promover su conocimiento”, subrayó. Valoró también la inclusión de temas como el agua, el ambiente, la biodiversidad y la agroecología, y remarcó la importancia de un Estado presente que acompañe los procesos, citando como ejemplo el programa Más Barrio.