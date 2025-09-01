Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

Estudio y trabajo

INISA lanza programa de inclusión laboral para adolescentes privados de libertad

El plan del Inisa aprobado en agosto de 2025, busca generar oportunidades de capacitación y empleo con apoyo de empresas, sindicatos y organizaciones sociales.

 FocoUy
El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) pondrá en marcha el Programa de Desarrollo de Capacidades y Competencias, una iniciativa destinada a adolescentes y jóvenes que cumplen sanciones judiciales. El proyecto, aprobado dentro del presupuesto quinquenal, apunta a ofrecer herramientas educativas, laborales y sociales que faciliten la reintegración tras el cumplimiento de las medidas dispuestas por la Justicia.

La propuesta se inscribe en la nueva orientación de la institución, que según su presidente Jaime Saavedra apuesta a “menos privación de libertad y más medidas alternativas”, reforzando los vínculos con el mundo del trabajo y la educación.

Adolescentes voluntarios

La participación en el programa será voluntaria, con consentimiento informado y autorización judicial. Los adolescentes recibirán una remuneración de acuerdo al laudo de la rama de actividad en la que se desempeñen, además de los aportes a la seguridad social correspondientes.

El dinero será depositado en una cuenta administrada por el INISA, y los jóvenes podrán acceder al total de los fondos una vez finalizadas sus medidas judiciales. Este esquema busca combinar formación laboral con responsabilidad y proyección de futuro.

Incentivos para las empresas

El programa también prevé beneficios para el sector privado. Las compañías que contraten adolescentes a través de esta vía y luego decidan incorporarlos como trabajadores dependientes serán exoneradas de aportes jubilatorios patronales durante dos años.

El gobierno espera que este incentivo abra un camino sostenido de inclusión laboral y que contribuya a disminuir la reincidencia.

Recursos y convenios

El presupuesto asigna 10 millones de pesos a la mejora de infraestructura habitacional, servicios y proyectos de formación productiva. En paralelo, INISA firmó un acuerdo con la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA) para capacitar a 500 jóvenes en oficios como metalurgia, soldadura y métodos constructivos alternativos.

Estos convenios con sindicatos, empresas y organizaciones sociales son considerados un pilar del nuevo programa.

La estrategia del INISA busca generar un impacto positivo a largo plazo, brindar a los adolescentes herramientas laborales, favorecer la construcción de proyectos de vida autónomos y fortalecer la integración social. Con el respaldo de actores públicos y privados, la institución pretende dar un paso más en la transformación de las políticas juveniles, apostando a que el acceso al trabajo sea un motor de cambio.

