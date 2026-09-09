Instalación de 450 contenedores con llave digital en Montevideo tendrá un costo de U$S 270.000

Costo por contenedor

El costo estimado del mecanismo de llave digital es de aproximadamente US$ 600 por contenedor. Si se toma como referencia esa cifra para las 450 unidades previstas, el costo alcanzaría unos US$ 270.000. La cifra no constituye todavía el costo definitivo, ya que la compra se realizará mediante procedimientos competitivos y las ofertas serán evaluadas posteriormente.

A ese monto debe sumarse el valor de los propios contenedores. Según la información proporcionada por la comuna, un recipiente estándar tiene un costo aproximado de US$ 3.000. La Intendencia tampoco definió aún si el sistema tecnológico tendrá otros costos asociados, como software, infraestructura o componentes adicionales.

En tres municipios

La experiencia se concentrará en los municipios B, C y CH, donde permanecerá una mayor cantidad de contenedores en la vía pública dentro del nuevo esquema de limpieza. La estrategia general de la administración apunta a retirar progresivamente más de 7.000 contenedores y avanzar hacia sistemas de recolección intradomiciliaria o intrapredial en distintas zonas de Montevideo.

El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, explicó que los contenedores con llave forman parte de esta transición y que la tecnología permitirá mantenerlos cerrados, con acceso restringido a los usuarios autorizados.

La decisión se produce además en un contexto de alta cantidad de reclamos por residuos. Según datos difundidos por El Observador, durante 2025 se registraron más de 727.000 reclamos vinculados a la basura, con una concentración particularmente importante en los municipios B, C y CH.