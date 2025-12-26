Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

Montevideo

Intendencia definió la fecha en que comenzará a multar por invadir el Solo bus

La Junta Departamental aprobó el 11 de diciembre el proyecto de decreto que establece una multa de 3 unidades reajustalbes, lo que equivale a 5.523 presos.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy.
La Intendencia de Montevideo (IM) definió que comenzará a multar a los vehículos particulares que invadan el carril Solo bus desde el 15 de enero.

“Estamos evaluando en el entorno del 15 de enero comenzar a fiscalizar concretamente tanto el estacionamiento dentro del carril Solo bus, como la circulación cuando excede 100 metros”, dijo el director de Movilidad de la IM, Germán Benítez, a Subrayado.

El jerarca explicó que “todas las maniobras están contempladas” en ese trayecto de 100 metros y ejemplificó que eso incluye el ingreso y la salida de hogares, así como giros a la derecha o eventuales sobrepasos.

Según dijo, la fiscalización será a partir de cámaras a bordo ubicadas en los ómnibus, que serán colocadas y verificadas por el gobierno departamental.

Multa de 3 unidades reajustables

La Junta Departamental de Montevideo aprobó el 11 de diciembre el proyecto de decreto que establece una multa de 3 unidades reajustalbes, lo que equivale a 5.523 presos, según valores actuales. La infracción recaerá sobre aquellos que circulan en el carril Solo bus por una distancia mayor a los 100 metros.

La normativa departamental establece que el “carácter preferencial del carril Solo bus regirá de lunes a viernes de 07:00 a 20:00, y sábados y feriados de 07:00 a 14:00, excepto en aquellos casos donde la División Transporte de la Intendencia de Montevideo lo establezca mediante la señalización correspondiente”.

