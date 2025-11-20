Hacete socio para acceder a este contenido

son 500 ejemplares

Intendencia de Montevideo inició tala y retiro de palmeras afectadas por el picudo rojo

Bulevar Artigas y el Prado, son las zonas en donde la Intendencia de Montevideo ha iniciado su plan para erradicar al picudo rojo.

Retiro de palmeras afectadas en bulevar Artigas.

 Ignacio Turell / IM
Por Fabián Tapia

Para enfrentar y erradicar al picudo rojo la Intendencia de Montevideo (IM) implementa un plan de acción con tala y retiro de palmeras ubicadas en Bulevar Artigas y en el Prado. Este plan, que comenzó el pasado 28 de octubre, se continuará en la rambla, plaza España y en parque Batlle y parque Rodó.

El plan incluye el retiro de 500 ejemplares afectados que son foco de propagación. Se procura retirar la totalidad de los afectados en espacios públicos. El plan divide a Montevideo en ocho áreas con trabajos en simultáneo para que el resultado sea más efectivo.

Además, se implementará el tratamiento de todas las palmeras ubicadas en áreas de injerencia del gobierno departamental. Esto implica realizar tratamientos diferenciales para cada especie, lo que exige distintos procedimientos, tanto de endoterapia como de ducha foliar de la copa de la palmera.

Según informó la IM se trata de trabajos preventivos y se realizan en forma sistemática tomando en cuenta las estaciones del año.

App para detectar palmeras dañadas

Asimismo, la comuna capitalina desarrolló una aplicación que utiliza inteligencia artificial sobre fotos aéreas de drone, lo que permite categorizar la situación de cada palmera en forma más rápida que los monitoreos mediante recorrido de las zonas. Permite detectar y georeferenciar cada ejemplar y se está por llevar a la práctica.

Recuerda la Intendencia que esta plaga es muy agresiva y se ha instalado tanto en áreas urbanas como rurales. Ataca, principalmente, al tipo más común de palmeras que hay en el departamento, la Phoenix canariensis, una especie exótica, llegada con la inmigración y que es muy sensible.

