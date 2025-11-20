Para enfrentar y erradicar al picudo rojo la Intendencia de Montevideo (IM) implementa un plan de acción con tala y retiro de palmeras ubicadas en Bulevar Artigas y en el Prado. Este plan, que comenzó el pasado 28 de octubre, se continuará en la rambla, plaza España y en parque Batlle y parque Rodó.
son 500 ejemplares
Intendencia de Montevideo inició tala y retiro de palmeras afectadas por el picudo rojo
Bulevar Artigas y el Prado, son las zonas en donde la Intendencia de Montevideo ha iniciado su plan para erradicar al picudo rojo.