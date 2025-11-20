Intendencia de Montevideo inició tala y retiro de palmeras afectadas por el picudo rojo

Según informó la IM se trata de trabajos preventivos y se realizan en forma sistemática tomando en cuenta las estaciones del año.

App para detectar palmeras dañadas

Asimismo, la comuna capitalina desarrolló una aplicación que utiliza inteligencia artificial sobre fotos aéreas de drone, lo que permite categorizar la situación de cada palmera en forma más rápida que los monitoreos mediante recorrido de las zonas. Permite detectar y georeferenciar cada ejemplar y se está por llevar a la práctica.

Recuerda la Intendencia que esta plaga es muy agresiva y se ha instalado tanto en áreas urbanas como rurales. Ataca, principalmente, al tipo más común de palmeras que hay en el departamento, la Phoenix canariensis, una especie exótica, llegada con la inmigración y que es muy sensible.