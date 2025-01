Intendencia de Montevideo ratifica que playas habilitadas están aptas para baños

Asimismo, en la Resolución Nº 852-2020 del Instituto Nacional de Derechos Humanos del año 2020 se explicita que el Ministerio de Salud Pública no ha recibido denuncias por afectación a la salud vinculadas a la contaminación fecal en playas. A través de la vigilancia de brotes de enfermedades de transmisión hídrica que realiza ese Ministerio, no se han identificado estos brotes desde 2009, sostiene la IM.

En este sentido la IM recuerda que los criterios de evaluación de la aptitud para baños se determinan a nivel nacional.

Playas aptas

Cumpliendo con la normativa del Decreto N° 253/79, la Intendencia de Montevideo realiza un monitoreo sistemático de sus playas, para evaluar su calidad y definir su aptitud para baños según los lineamientos de la Dirección Nacional de Control y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente.

Conforme a su política de transparencia y acceso público a la información, la Intendencia de Montevideo publica una amplia gama de datos ambientales. Aquellos relacionados con el monitoreo de playas se encuentran disponibles en el Observatorio Ambiental en formato de datos abiertos, y corresponden a un periodo que se retrotrae a 2011.

Aclara que la Organización Mundial de la Salud, que brinda recomendaciones para el uso de agua recreacional para los estados miembros, en base a estudios epidemiológicos globales, propuso los Enterococos como un indicador para la evaluación del agua a partir de 2003. En 2008 el Grupo GESTA Agua elaboró una propuesta de modificación del Decreto 253/79 que consideraba nuevos parámetros para la aptitud de playas para baños, entre ellos la presencia de Enterococos.

Finalmente este parámetro de medición no fue incluido en la propuesta, ya que no contó con acuerdo de los integrantes del grupo de trabajo. Este grupo fue liderado por el Ministerio de Ambiente y contó con la participaron Ministerio de Salud, intendencias y la academia.

Metas por país

En sus directrices del 2021, la OMS pidió que cada país establezca metas específicas para protección de la salud, dadas las particularidades de los cuerpos de agua locales y de la población expuesta.

Es importante aclarar que lo que define si una playa es apta para baños no depende de una medida aislada, sino de un promedio de 5 días representativos. Los valores altos de Enterococos en la temporada pasada fueron puntuales y no responden a una situación de contaminación estructural de esas playas, razón por la cual no fueron inhabilitadas.