Intento de estafa: alertan por mensajes de UTE que no pertenecen a la empresa

UTE radicó en las últimas horas una denuncia formal tras detectar la circulación de correos electrónicos fraudulentos que utilizan el logotipo y la identidad visual de la empresa estatal. La investigación, de la cual dio cuenta el periodista Martín Duarte, ha identificado a una empresa con sede en Polonia como el origen de esta maniobra, que busca la obtención de datos personales mediante la difusión de supuestas promociones de la empresa pública.
Medidas ante el incremento de intentos de estafas digitales
El ente estatal informa en su página web que el contexto tecnológico actual ha derivado en un aumento del uso de inteligencia artificial para falsificar imágenes, voces y videos de figuras públicas y autoridades con fines fraudulentos. Ante este escenario, UTE reitera que en ningún caso solicita datos personales a través de correos electrónicos, videollamadas o llamadas por WhatsApp.
Asimismo, la institución aclara que no realiza ofertas de inversiones financieras ni propone bonificaciones o descuentos fuera de sus plataformas oficiales.
Recomendaciones de seguridad para usuarios
Como parte de la estrategia de prevención, la empresa estatal recomienda la adopción de las siguientes prácticas:
Verificación de origen: Revisar la dirección de la casilla de correo o cuenta remitente. No se debe ingresar a enlaces ni presionar botones en mensajes de procedencia dudosa.
Protección de datos: No brindar información personal o financiera ante solicitudes de canales digitales que no sean los corporativos.
Identificación de fraudes: Desconfiar de promesas de ganancias rápidas, entrevistas falsificadas o invitaciones a plataformas de inversión que utilicen la imagen de UTE.
Descarga segura: Evitar la instalación de aplicaciones desde enlaces en redes sociales; se sugiere el uso exclusivo de tiendas oficiales.
Canales de comunicación oficiales
Ante cualquier comunicación que resulte "dudosa" o que incluya solicitudes de pago en plataformas no oficiales, la empresa insta a no realizar transacciones y verificar la información a través de sus vías de contacto verificadas:
Sitio Web: ute.com.uy
Redes Sociales: @utecomunicacion (X e Instagram), @UTE (Facebook), y perfil oficial en LinkedIn.
Atención Telefónica: 0800 1930 desde teléfonos fijos o *1930 desde celulares.
WhatsApp: 098 193 000.