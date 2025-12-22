Intento de estafa: alertan por mensajes de UTE que no pertenecen a la empresa

UTE radicó en las últimas horas una denuncia formal tras detectar la circulación de correos electrónicos fraudulentos que utilizan el logotipo y la identidad visual de la empresa estatal. La investigación, de la cual dio cuenta el periodista Martín Duarte, ha identificado a una empresa con sede en Polonia como el origen de esta maniobra, que busca la obtención de datos personales mediante la difusión de supuestas promociones de la empresa pública.