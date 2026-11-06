Inumet advierte por desmejora del tiempo con lluvias aisladas, rachas de viento y un marcado descenso térmico

En el Área Metropolitana y el Sur, la mañana se mantendrá con cielo algo nuboso y temperaturas máximas que rondarán los 24 °C. Sin embargo, hacia la tarde y la noche se registrará un incremento sustancial de la cobertura de nubes con desarrollo de lluvias aisladas, acompañado por una rotación de los vientos al sector sudoeste con intensidades de entre 20 y 40 km/h, lo que provocará un marcado descenso térmico nocturno.

En la región del Este y Suroeste, se observará un comportamiento similar, donde la inestabilidad se manifestará mediante precipitación dispersa y un paulatino enfriamiento. Las temperaturas mínimas para las primeras horas del sábado caerán hasta valores cercanos a los 8 °C.

Por su parte, el Norte del país mantendrá marcas superiores durante el día, aunque la masa inestable afectará gradualmente la zona con aumento de nubes y probabilidad de episodios puntuales de lluvias hacia el cierre de la jornada.

Perspectiva para el fin de semana y tendencia de viento

Los servicios meteorológicos señalan que durante la jornada del sábado persistirá la nubosidad en la franja costera con algunas precipitaciones escasas en las primeras horas, dando paso a una posterior disminución de la cobertura nubosa y presencia de neblinas.

El elemento más destacado del inicio del fin de semana será la persistencia de los vientos del sector sur y sudoeste, que alcanzarán rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras, consolidando una marcada masa de aire frío que mantendrá las temperaturas máximas por debajo de los 18 °C en gran parte del país antes de un paulatino despeje previsto para el domingo.