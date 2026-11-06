Inumet advierte por desmejora del tiempo con lluvias aisladas, rachas de viento y un marcado descenso térmico

El escenario meteorológico en Uruguay registrará una variabilidad significativa en las próximas horas debido al avance de un sistema frontal que afectará directamente el territorio nacional. De acuerdo con las actualizaciones oficiales del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), la jornada de este viernes estará marcada por un deterioro progresivo en las condiciones del tiempo, transitando desde momentos de nubosidad variable hacia un ambiente inestable con presencia de precipitaciones aisladas y posterior descenso de las temperaturas.
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El fenómeno responderá al desplazamiento de una masa de aire fresco e inestable que ingresará desde el sudoeste, rompiendo con el patrón térmico templado previo y generando un cambio de masa de aire de impacto generalizado.
Desglose de las condiciones atmosféricas por regiones
El informe del organismo oficial precisa la evolución del tiempo para las diferentes zonas del país durante la presente jornada y el inicio del fin de semana:
En el Área Metropolitana y el Sur, la mañana se mantendrá con cielo algo nuboso y temperaturas máximas que rondarán los 24 °C. Sin embargo, hacia la tarde y la noche se registrará un incremento sustancial de la cobertura de nubes con desarrollo de lluvias aisladas, acompañado por una rotación de los vientos al sector sudoeste con intensidades de entre 20 y 40 km/h, lo que provocará un marcado descenso térmico nocturno.
En la región del Este y Suroeste, se observará un comportamiento similar, donde la inestabilidad se manifestará mediante precipitación dispersa y un paulatino enfriamiento. Las temperaturas mínimas para las primeras horas del sábado caerán hasta valores cercanos a los 8 °C.
Por su parte, el Norte del país mantendrá marcas superiores durante el día, aunque la masa inestable afectará gradualmente la zona con aumento de nubes y probabilidad de episodios puntuales de lluvias hacia el cierre de la jornada.
Perspectiva para el fin de semana y tendencia de viento
Los servicios meteorológicos señalan que durante la jornada del sábado persistirá la nubosidad en la franja costera con algunas precipitaciones escasas en las primeras horas, dando paso a una posterior disminución de la cobertura nubosa y presencia de neblinas.
El elemento más destacado del inicio del fin de semana será la persistencia de los vientos del sector sur y sudoeste, que alcanzarán rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras, consolidando una marcada masa de aire frío que mantendrá las temperaturas máximas por debajo de los 18 °C en gran parte del país antes de un paulatino despeje previsto para el domingo.