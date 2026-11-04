Uruguay bajo advertencia por lluvias y tormentas: MetSul prevé escenario de inestabilidad en la región

Cómo estará el tiempo este miércoles en Uruguay

De acuerdo con el pronóstico de Inumet, el miércoles estará marcado por condiciones nubosas y cubiertas, precipitaciones aisladas y probables tormentas en distintas zonas del país.

En el noroeste, se esperan lluvias y tormentas aisladas durante la mañana, acompañadas por neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del sector este, entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Durante la tarde y la noche persistirá la nubosidad, con precipitaciones aisladas y vientos que rotarán al sureste y sur. Las temperaturas estarán entre los 16 °C y los 26 °C.

En el noreste, la jornada también comenzará con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas. Se esperan rachas de viento de entre 40 y 50 km/h, además de períodos de viento variable. Para la segunda mitad del día continuará la posibilidad de lluvias y tormentas. La temperatura mínima será de 14 °C y la máxima alcanzará los 24 °C.

En el suroeste, se prevén precipitaciones durante la mañana, con neblinas y bancos de niebla. Hacia la tarde se espera una disminución de la nubosidad y una mejora gradual, aunque todavía podrían producirse lluvias aisladas. Las temperaturas oscilarán entre los 14 °C y los 26 °C.

Para la región centro-sur, Inumet anuncia una mañana nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche disminuirá la nubosidad, aunque persistirá la posibilidad de lluvias. Las temperaturas se ubicarán entre los 12 °C y los 25 °C.

En el este, las condiciones serán más inestables. Se esperan precipitaciones y probables tormentas tanto durante la mañana como en la tarde y la noche. También se pronostican neblinas y bancos de niebla. La temperatura mínima será de 12 °C y la máxima de 24 °C.

En Punta del Este, la jornada comenzará con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones aisladas y presencia de nieblas. Para la tarde se espera una disminución de la nubosidad, aunque podrían persistir las lluvias y las tormentas. Las temperaturas estarán entre los 14 °C y los 19 °C.

En Montevideo y el área metropolitana, el pronóstico indica una mínima de 15 °C y una máxima de 22 °C. Durante la mañana se esperan precipitaciones aisladas, neblinas y bancos de niebla. Para la tarde y la noche se prevé una disminución de la nubosidad, aunque no se descartan nuevas lluvias. El viento será del este, entre 10 y 30 km/h, y luego rotará al suroeste.

MetSul advierte por tormentas fuertes en el sur de Brasil

Uno de los elementos que merece especial atención en la evolución meteorológica de esta semana es el escenario previsto por MetSul Meteorologia para el sur de Brasil.

El organismo brasileño advierte sobre el desplazamiento de un centro de baja presión atmosférica que favorecerá la formación de áreas de inestabilidad, con lluvias fuertes a intensas y tormentas de distinta intensidad.

Según el análisis publicado por MetSul, la situación podría generar acumulados elevados de precipitaciones en distintos puntos de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. En algunas localidades brasileñas, los modelos contemplan registros de entre 100 y 200 milímetros durante el período analizado, con posibilidad de valores superiores en puntos aislados.

Entre los fenómenos previstos figuran tormentas con actividad eléctrica, caída de granizo y vendavales. También existe riesgo de inundaciones repentinas, anegamientos y crecidas de cursos de agua en las zonas que reciban mayores acumulados.

La situación resulta relevante para Uruguay debido a la proximidad geográfica con Rio Grande do Sul y al posible desplazamiento de áreas de inestabilidad hacia el territorio nacional.

En una advertencia regional difundida previamente, MetSul había señalado que los departamentos uruguayos de Rivera, Cerro Largo, Rocha, Artigas, Paysandú y Salto merecían especial atención por la posibilidad de precipitaciones abundantes durante este período.

No obstante, los escenarios meteorológicos pueden modificarse y no todos los fenómenos previstos para Brasil necesariamente se trasladarán con la misma intensidad a Uruguay.

¿Hay advertencias meteorológicas vigentes en Uruguay?

Al momento de consultar la información oficial de Inumet este miércoles 4 de noviembre, el organismo no mostraba advertencias meteorológicas vigentes para el territorio nacional.

El historial de alertas registra advertencias amarillas por tormentas puntualmente fuertes emitidas durante la jornada del martes 3, que comprendieron localidades de los departamentos de Artigas y Salto, entre otras zonas del norte.

Estas advertencias contemplaban la posibilidad de precipitaciones abundantes en cortos períodos, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Inumet informó posteriormente sobre el cese temporario de la advertencia, debido a una mejora de las condiciones atmosféricas. Esto no implica que haya desaparecido la posibilidad de nuevas tormentas, por lo que resulta importante seguir las actualizaciones oficiales.

La diferencia entre el pronóstico general y una advertencia meteorológica es relevante: que exista probabilidad de tormentas no significa necesariamente que haya una alerta activa para una localidad o departamento.

Cómo continuará el tiempo en los próximos días

Para el jueves 5 de noviembre, Inumet prevé una mejora de las condiciones en Montevideo y el área metropolitana, con cielo claro y algo nuboso, temperaturas de entre 13 °C y 22 °C y vientos del suroeste y oeste.

Sin embargo, la situación regional continuará bajo seguimiento. MetSul advierte que la inestabilidad asociada al sistema de baja presión seguirá afectando sectores del sur de Brasil, especialmente durante el miércoles y el jueves.

El viernes 6 podría producirse un nuevo cambio de tiempo en Uruguay. Para Montevideo, Inumet pronostica temperaturas de entre 11 °C y 23 °C, con aumento de la nubosidad y precipitaciones durante la tarde y la noche. Los vientos rotarán del noroeste al oeste y luego al suroeste, con velocidades de entre 20 y 40 km/h.

Para el sábado 7, el organismo prevé un descenso significativo de las temperaturas, con una mínima de 11 °C y una máxima de 16 °C en el área metropolitana. La probabilidad de lluvias será media.

El domingo 8 se espera una mejora, con ausencia de precipitaciones en el pronóstico extendido y temperaturas de entre 9 °C y 18 °C.

Posteriormente, las temperaturas volverían a subir. Para el lunes 9 se anticipan valores de entre 8 °C y 23 °C, mientras que el martes 10 podrían alcanzar los 25 °C.

Recomendaciones ante la posibilidad de tormentas

Ante el escenario de inestabilidad previsto para distintas regiones del país, se recomienda mantenerse informado a través de los reportes oficiales y prestar atención a eventuales actualizaciones de las advertencias meteorológicas.

En caso de tormentas fuertes, es conveniente evitar la circulación por zonas inundadas, alejarse de árboles y estructuras que puedan verse afectadas por el viento y tomar precauciones ante la posible caída de ramas u objetos.

También es importante tener presente que las condiciones pueden cambiar rápidamente y que los pronósticos de varios días presentan un mayor margen de incertidumbre.