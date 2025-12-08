El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un comunicado por la llegada de un ciclón extratropical a la región. Asimismo, el instituto advirtió particularmente por precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas, que se darán a partir de este lunes 8 de diciembre y hasta la mañana del próximo miércoles 10.
Alerta por lluvias abundantes
Inumet advierte la llegada de un ciclón extratropical
