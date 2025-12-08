Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad ciclón extratropical | Inumet) | tiempo

Alerta por lluvias abundantes

Inumet advierte la llegada de un ciclón extratropical

Inumet anunció la llegada de un ciclón extratropical para el martes y precipitaciones abundantes y copiosas a partir de la noche de este lunes 8 de diciembre.

Inumet alerta la llegada de un ciclón extratropical.

Inumet alerta la llegada de un ciclón extratropical.

 Foto: archivo
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un comunicado por la llegada de un ciclón extratropical a la región. Asimismo, el instituto advirtió particularmente por precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas, que se darán a partir de este lunes 8 de diciembre y hasta la mañana del próximo miércoles 10.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Inumet_/status/1998145039755784542&partner=&hide_thread=false

Se espera que un ciclón extratropical se desarrolle en la región del noreste argentino, sur de Paraguay y suroeste de Brasil”, agrega.

El fenómeno se desplazará hacia el este e ingresará al océano Atlántico frente a las costas de Brasil durante el próximo martes.

Zonas en alerta por el ciclón extratropical

“El extremo sur de dicho sistema afectará a la zona norte, centro y noreste de Uruguay". En estos lugares se prevén lluvias abundantes con acumulados promedio esperados entre 40-80 milímetros".

A su vez, se desarrollarán tormentas puntualmente fuertes que “podrán generar acumulados de lluvia mayores a 100 milímetros”.

Durante el martes y miércoles, se espera “un leve” incremento del viento con rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora sobre todo en el norte del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Inumet_/status/1998144743784567149&partner=&hide_thread=false

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar