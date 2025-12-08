Inumet advierte la llegada de un ciclón extratropical

Zonas en alerta por el ciclón extratropical

“El extremo sur de dicho sistema afectará a la zona norte, centro y noreste de Uruguay". En estos lugares se prevén lluvias abundantes con acumulados promedio esperados entre 40-80 milímetros".

A su vez, se desarrollarán tormentas puntualmente fuertes que “podrán generar acumulados de lluvia mayores a 100 milímetros”.

Durante el martes y miércoles, se espera “un leve” incremento del viento con rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora sobre todo en el norte del país.