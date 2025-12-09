Florida: Enciso firma acuerdo con Adeom por todo el periodo de gestión

La Intendencia de Florida y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) firmaron un acuerdo que establece mejoras salariales y beneficios varios, así como la instalación de mecanismos de diálogo entre las autoridades y el sindicato. El convenio tiene vigencia hasta el fin del periodo de gobierno.
El acuerdo, firmado por el intendente Carlos Enciso y la directiva del sindicato "consolida una agenda de trabajo conjunta orientada a mejorar las condiciones laborales, fortalecer la carrera funcional y avanzar en soluciones de bienestar para los funcionarios municipales", según la comuna.
Indica la Intendencia que el acuerdo establece el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios municipales, con ajustes cuatrimestrales según la evolución del IPC y un ajuste mínimo del 1% cuando la inflación esté por debajo de ese valor.
Otros puntos del acuerdo son:
• Presupuestación de funcionarios de grados 1, 1A y 2 con al menos cinco años de antigüedad al 11 de julio de 2025.
• Mejoras en el Centro Médico Municipal y creación de mecanismos de abordaje en salud mental y adicciones, priorizando el cuidado integral de los trabajadores.
• Retiro incentivado (a estudio de la Junta Departamental).
• Descuento del 25% en la patente de rodados para funcionarios que se jubilen durante el actual período de gobierno, mientras mantengan permiso de conducir vigente.
• Conformación de una nueva mesa de negociación permanente entre la Intendencia y Adeom para avanzar en mejoras salariales y condiciones laborales.
• Desarrollo de una reestructura escalafonaria, regularización de funciones, elaboración de un manual de tareas y revisión de cargos y estructuras.
• Creación de una comisión de seguridad laboral, integrada por la Intendencia, técnico prevencionista y representantes sindicales.
• Impulso a soluciones habitacionales para funcionarios municipales, incluyendo la posibilidad de incorporar predios al plan de tierras para la cooperativa “Coviunidos 25”.
El acuerdo comenzará a regir de forma inmediata y se mantendrá vigente hasta el final del actual período de gobierno. Ambas partes designarán referentes para garantizar el seguimiento y cumplimiento de los compromisos asumidos.