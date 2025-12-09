Florida: Enciso firma acuerdo con Adeom por todo el periodo de gestión

Otros puntos del acuerdo son:

• Presupuestación de funcionarios de grados 1, 1A y 2 con al menos cinco años de antigüedad al 11 de julio de 2025.

• Mejoras en el Centro Médico Municipal y creación de mecanismos de abordaje en salud mental y adicciones, priorizando el cuidado integral de los trabajadores.

• Retiro incentivado (a estudio de la Junta Departamental).

• Descuento del 25% en la patente de rodados para funcionarios que se jubilen durante el actual período de gobierno, mientras mantengan permiso de conducir vigente.

• Conformación de una nueva mesa de negociación permanente entre la Intendencia y Adeom para avanzar en mejoras salariales y condiciones laborales.

• Desarrollo de una reestructura escalafonaria, regularización de funciones, elaboración de un manual de tareas y revisión de cargos y estructuras.

• Creación de una comisión de seguridad laboral, integrada por la Intendencia, técnico prevencionista y representantes sindicales.

• Impulso a soluciones habitacionales para funcionarios municipales, incluyendo la posibilidad de incorporar predios al plan de tierras para la cooperativa “Coviunidos 25”.

El acuerdo comenzará a regir de forma inmediata y se mantendrá vigente hasta el final del actual período de gobierno. Ambas partes designarán referentes para garantizar el seguimiento y cumplimiento de los compromisos asumidos.