Inumet emite alerta amarilla por tormentas fuertes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso de alerta amarilla para diversas localidades del este de Uruguay debido a la presencia de una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable".
La advertencia entró en vigencia hoy a las 12:40 horas y tiene una probabilidad de ocurrencia superior al 75%.
Detalles del fenómeno
Según el reporte oficial del Departamento de Pronóstico del Tiempo y Vigilancia Meteorológica, el sistema genera "tormentas algunas puntualmente fuertes". El organismo advierte que en las áreas afectadas se podrán registrar intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Se prevé que ocurran "mejoras temporarias" durante el periodo de validez de la advertencia.
Zonas afectadas
La advertencia abarca principalmente localidades en los departamentos de Cerro Largo, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres. Entre los puntos destacados se encuentran las ciudades de Treinta y Tres, Rocha, Castillos, Chuy y José Pedro Varela.
Vigencia y seguimiento
El Instituto informó que "se continuará monitoreando la situación" y se comunicará cualquier cambio eventual en los niveles de riesgo.