Firmas truchas: el gobierno endureció la denuncia penal contra Cardama

Esta nueva presentación se suma a la primera ampliación de la denuncia penal realizada el 28 de noviembre pasado, también ante Fiscalía. En aquella oportunidad, Presidencia incluyó un informe de un notario español que ya advertía sobre la presunta falsedad de los documentos vinculados a la garantía contractual.

Irregularidades

Díaz sostuvo que, de acuerdo con los informes semanales que recibe el Poder Ejecutivo, existen incumplimientos por parte de Cardama en la construcción de las patrulleras. Además, señaló que la empresa no cuenta con experiencia previa en la fabricación de este tipo de embarcaciones y afirmó que el proceso de compra está rodeado de un “cúmulo de irregularidades”.

“Si ese cúmulo de irregularidades las hubiésemos hecho nosotros era un escándalo, hubiera ardido Troya”, expresó el prosecretario. También apuntó que dos funcionarios que participaron del proceso durante el gobierno anterior, cuando se desempeñaban en el Ministerio de Defensa, actualmente están en comisión en el despacho del senador Javier García.

En este contexto, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, aseguró este lunes que el gobierno no realizará nuevos desembolsos vinculados al contrato mientras el caso continúe en la órbita judicial. “No estamos dispuestos a dar un paso más en materia de pagos hasta tanto esto, que está en un proceso judicial, se resuelva”, afirmó.