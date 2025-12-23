¿Uruguay será el próximo campeón del mundo? Esto piensan los uruguayos

De todos modos, la historia reciente muestra que menores expectativas no siempre implican peores resultados. Antes de Sudáfrica 2010 —el Mundial con mejor desempeño de Uruguay en este siglo— la confianza era particularmente baja, y ese torneo marcó un quiebre positivo en la relación entre resultados y expectativas.

Mujeres y residentes del interior, más optimistas

El optimismo no se distribuye de forma pareja. Las mujeres y las personas que viven en el interior del país muestran niveles significativamente más altos de confianza en un desempeño destacado de la selección, ya sea como campeona o dentro de los cuatro primeros. Entre los hombres y los montevideanos, en cambio, las expectativas son más moderadas.

Si no es Uruguay, los favoritos son los de siempre

Ante la pregunta sobre quién será campeón del mundo, la mayoría apuesta por selecciones que ya conocen la gloria. España y Argentina encabezan las preferencias, seguidas por Brasil y Francia. También aparecen menciones a posibles sorpresas, entre las que Portugal se destaca como la más señalada.

Bielsa genera opiniones divididas

El optimismo general con la selección no se traslada automáticamente a la evaluación del director técnico. La gestión de Marcelo Bielsa despierta juicios divididos, con un saldo levemente negativo: las opiniones críticas superan a las favorables. El DT celeste, por ahora, no logra generar consenso.

Evaluaciones más bajas que las de sus antecesores

En perspectiva comparada, la valoración actual de Bielsa es inferior a la que tuvieron técnicos anteriores en instancias similares. Tanto Óscar Tabárez en 2010 y 2018 como Diego Alonso en 2022 contaban con niveles de aprobación sensiblemente mayores. No obstante, en esos casos las mediciones se realizaron más cerca del inicio del Mundial, por lo que aún existe margen para que la percepción cambie en los próximos meses.

Ficha técnica

El informe se basa en una encuesta de Equipos Consultores realizada entre el 4 y el 16 de diciembre de 2025. El universo incluyó personas de 18 años y más, residentes en Uruguay. Se relevaron 712 casos, con un margen de error máximo de ±3,7% y un nivel de confianza del 95%. La muestra fue estratificada, probabilística y multietápica, con ajustes posteriores por variables sociodemográficas y políticas.