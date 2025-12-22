"El gobierno anterior no apoyó al Carnaval", sostuvo el presidente de DAECPU

El presidente del gremio, agradeció al público y a la gente que colabora que “son parte nuestra como Carnaval de a pie”. “El Carnaval de a pie pasa cerca de lo que designa DAECPU, que son USD 280.000 en contrato para que el Carnaval llegue a todos los rincones de Montevideo y Canelones”.

“Mandamos tres conjuntos a todos lados donde se no donde se solicita el carnaval de a pie ya sea para beneficios de clubes deportivos, beneficio de comedores, gente de carnaval, de clubes. Todos los beneficios que nos han pedido, ahí se manda el Carnaval a pie y para nosotros es muy importante”, valoró.

Proyectos para el Carnaval 2026

El próximo 22 de enero, por la Avenida 18 de julio, se va a estar realizando el Desfile Inaugural, para dar paso a lo que será el Carnaval 2026. El Concurso Oficial del Carnaval, dará inicio el lunes 26 de enero, manteniendo así la tradición de comenzar el primer lunes después del desfile.

Alfredo Jaureguiverry adelantó a Caras y Caretas que van a negociar con la Intendencia de Montevideo, poner el escenario móvil “que es muy importante, muy grande y con muy buena amplificación”. El último Carnaval, el escenario funcionó en la Plaza Independencia y fue “una experiencia muy buena”.

“Va a ser un carnaval buenísimo”, palpitó Jaureguiverry, quien valoró que con el cambio de gobierno “hemos notado el apoyo de los entes, que en los cinco años anteriores no hubo”.

Venta de abonos y el objetivo de superar venta de entradas

“Los abonos se vendieron muy bien este año”, valoró Jaureguiverry, poniéndo énfasis en la importancia que tuvieron las modificaciones en los abonos ofrecidos. Este año, los espectadores podían comprar abonos personales o que se pudieran traspasar, siendo estos los más vendidos.

Además, hizo referencia a la venta de entradas, que en el último año (2025), se vendieron 10.000 más que el Carnaval 2024, lo que lleva a la DAECPU a tener como meta seguir superando estos números.

“Creemos que con las 5.500 localidades disponibles y por los conjuntos que van a estar presentes en el Carnaval, van a haber varias etapas llenas”, sostuvo. “Si bien el carnavalero es hincha de su conjunto, siempre van a ver a sus rivales o van a ver el Carnaval como tal. Este año va a haber muy buenos espectáculos por lo que se vio en la prueba de admisión y lo que se está viendo en los ensayos”, vaticinó.

Elección y respaldo

Alfredo Jaureguiverry asumió como presidente interino de DAECPU en el año 2022, ante el quebranto de salud de Enrique “Cachete” Espert quien terminó falleciendo en el año 2023. El 6 de julio de 2025, DAECPU realizó el llamado a elecciones en el que se lo ratificó como presidente hasta el año 2030.

Destacó que durante su presidencia de forma interina se llevaron a cabo carnavales “muy buenos” y que llegado el mes de julio se enfrentó a la “verdadera prueba” cuando los socios tuvieron que elegir.

Según contó a Caras y Caretas, se logró llegar a un acuerdo para presentar una lista única. De los 120 asociados, fueron a votar 80 de ellos en el que se apoyó de manera unánime a la lista encabezada por Jaureguiverry sin votos en blancos ni observados.

“Para mí eso fue un gratificante, mucho más que si hubiese habido una lucha electoral. Para mí eso fue mucho más porque no se dio nunca. Si se miran las actas, históricamente, siempre hubo votos en blanco,votos observados. Es un orgullo y para eso trabajo día a día con la directiva”, destacó.

Sus objetivos al frente de DAECPU

Entre las ideas que tiene la nueva dirigencia de DAECPU, una de las “prioridades”, es poder crear un teatro que sea propio de la asociación. “Queremos tener nuestro lugar, un lugar importante donde se puedan hacer los eventos de carnaval pero también bailes o lo que sea. Queremos que sea un lugar destinado para los socios”, sostuvo.

Jaureguiverry amplió en que la intención es que el lugar posea sillas para poder utilizar en los espectáculos de murgas o parodistas, pero que también tenga la posibilidad de sacar las sillas para que quede un salón para eventos.

“Nosotros al principio íbamos por un cine, de estos que están cerrados, pero lo que vemos mejor es un lugar plano que sea como un depósito grande, un lugar grande como un terreno que se nos designe o que podamos comprarlo”, amplió.