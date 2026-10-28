Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

Adopciones

INDDHH cuestionó dificultades de adopciones que vulneran derechos de los niños

Un informe del organismo identifica problemas en las distintas etapas del proceso de adopción y cuenta con varias dificultades y nudos críticos.

INDDHH.

INDDHH.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Un reciente informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) encendió las alarmas sobre el funcionamiento del sistema de adopciones en Uruguay. Según el organismo, el modelo actual presenta graves dificultades y nudos críticos que terminan vulnerando los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran institucionalizados. La falta de articulación técnica y la rigidez de ciertos procedimientos continúan obstaculizando el acceso efectivo a un entorno familiar estable.

Uno de los señalamientos más severos del documento apunta directamente a la actuación del Poder Judicial durante las etapas de resolución. La INDDHH cuestiona que, en diversos procesos, se continúe priorizando el vínculo biológico por encima de las relaciones afectivas sólidas y duraderas que los menores ya han consolidado con sus familias de acogida o adoptivas. Esta discrepancia de criterios ha llegado a provocar la reversión de procesos de integración ya iniciados, afectando el bienestar emocional de los niños incluso cuando no existe una relación real o positiva con su familia de origen.

Tensión estructural

El informe expone una clara tensión estructural en la toma de decisiones: por un lado, la urgencia de resolver la situación jurídica del menor puede llevar a desestimar instancias de apoyo a la familia biológica; por otro, prolongar en exceso las oportunidades de revinculación corre el riesgo de extender de forma innecesaria la permanencia de los niños en los centros de acogida. A esta encrucijada se suma un déficit tecnológico crítico, caracterizado por la ausencia de un sistema informático unificado que conecte a la Justicia, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el sector salud, fragmentando la información y ralentizando los registros públicos.

Las cifras presentadas reflejan la magnitud del desafío institucional que afronta el país. Con base en datos de agosto citados por la INDDHH, actualmente existen 547 niños en condición de adoptabilidad, 236 bajo seguimiento y 171 atravesando la fase judicial a la espera de una sentencia definitiva de adopción plena. El documento concluye en la urgencia de revisar las prácticas judiciales y administrativas para garantizar que el interés superior del niño y el respeto por sus lazos afectivos sean la verdadera prioridad en cada fallo.

Te puede interesar