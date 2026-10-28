Un reciente informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) encendió las alarmas sobre el funcionamiento del sistema de adopciones en Uruguay. Según el organismo, el modelo actual presenta graves dificultades y nudos críticos que terminan vulnerando los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran institucionalizados. La falta de articulación técnica y la rigidez de ciertos procedimientos continúan obstaculizando el acceso efectivo a un entorno familiar estable.
Adopciones
INDDHH cuestionó dificultades de adopciones que vulneran derechos de los niños
Un informe del organismo identifica problemas en las distintas etapas del proceso de adopción y cuenta con varias dificultades y nudos críticos.