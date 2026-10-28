INDDHH cuestionó dificultades de adopciones que vulneran derechos de los niños

Tensión estructural

El informe expone una clara tensión estructural en la toma de decisiones: por un lado, la urgencia de resolver la situación jurídica del menor puede llevar a desestimar instancias de apoyo a la familia biológica; por otro, prolongar en exceso las oportunidades de revinculación corre el riesgo de extender de forma innecesaria la permanencia de los niños en los centros de acogida. A esta encrucijada se suma un déficit tecnológico crítico, caracterizado por la ausencia de un sistema informático unificado que conecte a la Justicia, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el sector salud, fragmentando la información y ralentizando los registros públicos.