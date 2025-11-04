Hacete socio para acceder a este contenido

Inumet | lluvias | pronóstico

Inestabilidad

Inumet pronostica lluvias y notable descenso de tempertaturas

Para la tarde de este martes Inumet destaca la presencia de lluvias y a partir del miércoles comienza el descenso de temperaturas.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) ha emitido el pronóstico para los próximos días en el Área Metropolitana, destacando la llegada de un frente de inestabilidad que traerá lluvias y un posterior y significativo descenso de la temperatura. Se insta a la población a tomar las precauciones pertinentes, especialmente durante la jornada de hoy.

Pronóstico

La previsión para el martes 4 de noviembre indica una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 23°C. La mañana comenzará con un aumento de la nubosidad. No obstante, la situación se tornará más compleja hacia la tarde y noche, con el cielo presentándose nuboso y cubierto, e incrementando la probabilidad de precipitaciones y tormentas. El viento será variable, predominando inicialmente del sector Norte con rachas de hasta 40 km/h, rotando al Sur en la noche con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

El miércoles 5 de noviembre marcará un cambio notorio con el descenso de las temperaturas, situándose entre una mínima de 11°C y una máxima de 19°C. Se espera una disminución de la nubosidad y precipitaciones que serán escasas y aisladas durante la mañana. El resto del día el cielo se mantendrá algo nuboso y nuboso, con vientos del sector Sureste de 20-40 km/h.

Para el jueves 6 de noviembre, la sensación térmica será de ambiente fresco, con una mínima esperada de 9°C y una máxima de 18°C. La jornada transcurrirá con cielo algo nuboso y nuboso, manteniendo una baja probabilidad de precipitaciones escasas. Los vientos soplarán del sector Este, alcanzando rachas de hasta 50 km/h.

El pronóstico extendido indica que las temperaturas se mantendrán bajas, con mínimas que rondarán los 7°C a 11°C y máximas entre 18°C y 24°C durante el resto de la semana y el inicio de la siguiente, con una tendencia a días soleados y estables.

