El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) ha emitido el pronóstico para los próximos días en el Área Metropolitana, destacando la llegada de un frente de inestabilidad que traerá lluvias y un posterior y significativo descenso de la temperatura. Se insta a la población a tomar las precauciones pertinentes, especialmente durante la jornada de hoy.
Inestabilidad
Inumet pronostica lluvias y notable descenso de tempertaturas
Para la tarde de este martes Inumet destaca la presencia de lluvias y a partir del miércoles comienza el descenso de temperaturas.