Inumet pronostica lluvias y notable descenso de tempertaturas

Para el jueves 6 de noviembre, la sensación térmica será de ambiente fresco, con una mínima esperada de 9°C y una máxima de 18°C. La jornada transcurrirá con cielo algo nuboso y nuboso, manteniendo una baja probabilidad de precipitaciones escasas. Los vientos soplarán del sector Este, alcanzando rachas de hasta 50 km/h.

El pronóstico extendido indica que las temperaturas se mantendrán bajas, con mínimas que rondarán los 7°C a 11°C y máximas entre 18°C y 24°C durante el resto de la semana y el inicio de la siguiente, con una tendencia a días soleados y estables.