Sociedad Inumet | pronóstico |

Zona metropolitana

Inumet advierte sobre variabilidad del tiempo con descenso de temperaturas

El panorama cálido comienza a variar a partir del domingo según el reporte de Inumet, esperando inestabilidad hacia los primeros días de la semana.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su boletín de pronóstico extendido para el Área Metropolitana de Uruguay, incluyendo la capital. El reporte oficial indica una transición en las condiciones atmosféricas para los próximos días, con un notable cambio de temperaturas a partir de la mitad de la semana.

Pronóstico

El sábado 01 de noviembre se presenta como la jornada más cálida del período, con temperaturas que alcanzarán una máxima de 26° y una mínima de 12. El cielo se mantendrá algo nuboso y nuboso, con vientos variables que irán del noreste al este, soplando entre 10 y 30 km/h.

El panorama comienza a variar a partir del domingo 02, cuando las temperaturas descienden ligeramente, esperando una máxima de 22 ° y una mínima de 13°. Durante la mañana, el cielo estará nuboso con períodos de cubierto y se prevé la formación de neblinas y bancos de niebla, por lo que se recomienda precaución en las primeras horas. En la tarde y noche, el cielo estará algo nuboso y nuboso, con vientos del sector norte que rotarán al este y podrán presentar rachas de hasta 40 km/h.

El lunes 03 mantendrá condiciones similares, con una mínima de 12° y una máxima de 23°. Persistirán las neblinas y bancos de niebla matinales. El cielo se presentará nuboso con períodos de cubierto y los vientos del noreste a este seguirán con rachas de hasta 40 km/h en la tarde/noche.

La mayor inestabilidad se espera para el martes 04, donde la probabilidad de lluvias aumenta a un nivel medio/alto. Las temperaturas se mantendrán estables con una mínima de 12° y una máxima de 22°. Finalmente, el miércoles 05 marcará un claro descenso térmico, con una máxima que apenas llegará a los 16° y una mínima de 11°, con una baja probabilidad de precipitaciones, indicando una mejoría general tras el paso del sistema inestable.

El Inumet aconseja a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier actualización de las alertas, y tomar las medidas necesarias, en especial por las condiciones de visibilidad reducida en las mañanas debido a las neblinas.

