Inumet advierte sobre variabilidad del tiempo con descenso de temperaturas

El lunes 03 mantendrá condiciones similares, con una mínima de 12° y una máxima de 23°. Persistirán las neblinas y bancos de niebla matinales. El cielo se presentará nuboso con períodos de cubierto y los vientos del noreste a este seguirán con rachas de hasta 40 km/h en la tarde/noche.

La mayor inestabilidad se espera para el martes 04, donde la probabilidad de lluvias aumenta a un nivel medio/alto. Las temperaturas se mantendrán estables con una mínima de 12° y una máxima de 22°. Finalmente, el miércoles 05 marcará un claro descenso térmico, con una máxima que apenas llegará a los 16° y una mínima de 11°, con una baja probabilidad de precipitaciones, indicando una mejoría general tras el paso del sistema inestable.

El Inumet aconseja a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier actualización de las alertas, y tomar las medidas necesarias, en especial por las condiciones de visibilidad reducida en las mañanas debido a las neblinas.