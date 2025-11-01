El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su boletín de pronóstico extendido para el Área Metropolitana de Uruguay, incluyendo la capital. El reporte oficial indica una transición en las condiciones atmosféricas para los próximos días, con un notable cambio de temperaturas a partir de la mitad de la semana.
Zona metropolitana
Inumet advierte sobre variabilidad del tiempo con descenso de temperaturas
El panorama cálido comienza a variar a partir del domingo según el reporte de Inumet, esperando inestabilidad hacia los primeros días de la semana.