Francia amenaza con expulsar a Shein tras la venta de muñecas sexuales infantiles

La reacción de las autoridades fue inmediata. El 1º de noviembre, Shein retiró las publicaciones y anunció una investigación interna para determinar cómo estos anuncios superaron sus controles de calidad. “Es un contenido totalmente inaceptable, contrario a nuestros valores”, expresó un portavoz. La empresa atribuyó el episodio a “fallas de control” en un sistema donde muchos productos son subidos por proveedores externos, sin pasar necesariamente por un filtro centralizado.

Más allá de Shein

El caso no es aislado. Según la emisora RMC, una muñeca idéntica fue encontrada en la plataforma AliExpress, y fue retirada apenas horas después de hacerse pública la denuncia. Otras grandes compañías, como Amazon, también han sido señaladas en los últimos años por permitir la venta de productos similares. En 2022, un tribunal francés condenó a un hombre por adquirir una muñeca sexual con cuerpo infantil en Amazon, y el gigante estadounidense fue obligado a retirar ese tipo de artículos.

La Alta Comisionada para la Infancia, Sarah El Haïry, calificó estos objetos como “pédocriminels”, y aseguró que convocará a todas las grandes plataformas de comercio electrónico que operan en Francia. Su objetivo es rastrear a los proveedores y también a los compradores, con el fin de detectar posibles riesgos para menores en su entorno.

“Utilizar el cuerpo de un niño, aunque sea bajo la forma de una muñeca, es un acto penalmente prohibido”, subrayó.

Posibles sanciones

De acuerdo con la DGCCRF, la difusión de representaciones pedopornográficas por medios electrónicos es punible con hasta siete años de prisión y 100.000 euros de multa. Además, la falta de filtros eficaces para proteger a los menores podría sumar tres años de cárcel y 75.000 euros adicionales.

Shein ya enfrentaba problemas con la justicia francesa antes de este caso. En 2025, fue multada con 191 millones de euros por falsas promociones, publicidad engañosa, incumplimiento de normas sobre cookies y omisión de información sobre microfibras plásticas en sus productos.

Gobierno francés sube el tono

El ministro de Economía, Roland Lescure, advirtió que el Ejecutivo podría “cerrar el acceso al mercado francés” a Shein si estos comportamientos se repiten o si los productos no se eliminan en un plazo de 24 horas.

La Alta Comisionada El Haïry fue más lejos: pidió prohibir la presencia de Shein en Francia y acceder a la lista de compradores de las muñecas. “Estos no son objetos pornográficos, son objetos pedocriminales. Sabemos que la posesión de este tipo de materiales puede derivar en abusos reales”, sostuvo.

Sin embargo, el propio Lescure admitió que una prohibición total sería difícil de aplicar, ya que los usuarios podrían seguir accediendo al sitio mediante VPN. “La ley francesa aún no tiene medios eficaces para controlar eso”, reconoció el ministro.

Contexto

Shein, fundada en 2008 en China, domina el mercado global de la moda rápida con una estrategia de producción descentralizada y una oferta que cambia casi en tiempo real. El modelo, elogiado por su eficiencia, ha sido duramente criticado por su impacto ambiental, la falta de transparencia laboral y ahora, por permitir la difusión de contenidos ilegales.