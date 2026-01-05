Inumet y MetSul prevén el regreso de las lluvias para mediados de semana

Tras un inicio de año marcado por temperaturas extremas, Uruguay experimenta hoy una tregua climática gracias al ingreso de una masa de aire frío. No obstante, las autoridades meteorológicas advierten que la estabilidad tiene fecha de vencimiento.
De acuerdo con el último reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), la jornada de este lunes se presenta con cielos claros y temperaturas máximas que no superarán los 26°C en la capital y la zona este del país. El fenómeno, descrito por el centro brasileño MetSul como un "inmenso alivio", ha provocado mínimas atípicas para enero, alcanzando los 11°C en Montevideo y registros de un solo dígito en el interior profundo.
Advertencia por tormentas
Pese al buen tiempo actual, el pronóstico extendido indica un cambio drástico. Para el miércoles 7 de enero, se espera el avance de un frente que traerá consigo precipitaciones y tormentas, afectando principalmente el suroeste y sur del territorio. Inumet señala que este evento vendrá acompañado de un aumento en la nubosidad y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h en zonas costeras.
Recomendaciones para turistas
En plena temporada estival, se recomienda a los veraneantes mantenerse informados sobre las actualizaciones de las alertas oficiales, especialmente ante la posibilidad de "chaparrones costeros" y un incremento del oleaje hacia el fin de semana.
Se espera que las temperaturas retomen una tendencia ascendente a partir del jueves, aunque sin alcanzar los picos de calor sofocante registrados en la última semana de diciembre.