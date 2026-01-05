Inumet y MetSul prevén el regreso de las lluvias para mediados de semana

De acuerdo con el último reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), la jornada de este lunes se presenta con cielos claros y temperaturas máximas que no superarán los 26°C en la capital y la zona este del país. El fenómeno, descrito por el centro brasileño MetSul como un "inmenso alivio", ha provocado mínimas atípicas para enero, alcanzando los 11°C en Montevideo y registros de un solo dígito en el interior profundo.