Dice Orsi que todavía no pudo hablar con Delcy Rodríguez

También fue consultado sobre el tema el canciller Mario Lubetkin. Su respuesta fue la misma: "No". "Hay muchas negociaciones por todos lados...", dijo y acompañó sus palabras con un gesto de resignación.

Secuestro en Venezuela

Rodríguez asumió la presidencia encargada de Venezuela el lunes pasado por la tarde y en su asunción reiteró el reclamo de Venezuela de libertad para su presidente Nicolás Maduro, secuestrado por fuerzas militares de Estados Unidos.

Tanto el lunes como este martes, multitudinarias movilizaciones ciudadanas en Caracas y otras ciudades reclamaron la libertad de Maduro y reiteraron la decisión de defender la soberanía y autodeterminación de su país.

Maduro, presidente de Venezuela, fue secuestrado en Caracas en la madrugada del pasado sábado por un comando estadounidense. La operación tuvo como consecuencia el asesinato de 80 personas, entre ellos 32 militares cubanos.