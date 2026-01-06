Dice Orsi que todavía no pudo hablar con Delcy Rodríguez

El presidente Yamandú Orsi todavía no pudo comunicarse con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Así lo dijo al ingresar al Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) de Maldonado, a donde asistió para la inauguración de la muestra "Lucio Fontana: un genio de dos mundos".
Un video difundido en las redes sociales por el periodista Leo Sarro, muestra al presidente al ingresar al establecimiento. Allí es abordado por la prensa y ante la pregunta de si habló con la presidenta de Venezuela, su respuesta fue un lacónico "no, no, no...". Y sin dar más explicaciones se retiro.
Fue la primera actividad oficial del presidente tras su regreso de las vacaciones en Brasil, exceptuando la conferencia de prensa que dio el domingo para informar acerca de los tratado por el Consejo de Ministros que analizó la crisis en Venezuela.
También fue consultado sobre el tema el canciller Mario Lubetkin. Su respuesta fue la misma: "No". "Hay muchas negociaciones por todos lados...", dijo y acompañó sus palabras con un gesto de resignación.
Secuestro en Venezuela
Rodríguez asumió la presidencia encargada de Venezuela el lunes pasado por la tarde y en su asunción reiteró el reclamo de Venezuela de libertad para su presidente Nicolás Maduro, secuestrado por fuerzas militares de Estados Unidos.
Tanto el lunes como este martes, multitudinarias movilizaciones ciudadanas en Caracas y otras ciudades reclamaron la libertad de Maduro y reiteraron la decisión de defender la soberanía y autodeterminación de su país.
Maduro, presidente de Venezuela, fue secuestrado en Caracas en la madrugada del pasado sábado por un comando estadounidense. La operación tuvo como consecuencia el asesinato de 80 personas, entre ellos 32 militares cubanos.