Sociedad retiro | MSP | bebés

Posible presencia de toxina Cereulida

El MSP ordenó el retiro de un lote de producto alimenticio para bebés NAN 1 Optipro

El Ministerio de Salud Pública difundió los números de lote de la fórmula para bebés NAN 1 Optipro que se retiró del mercado y solicitó no utilizar el producto.

El motivo del retiro del mercado es la posible presencia de la toxina Cereulida.

Por Redacción Caras y Caretas

“En estrecha coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay, Nestlé de Uruguay S.A. está realizando un retiro del mercado voluntario de algunos lotes específicos de sus productos de fórmula infantil NAN 1 Optipro con HMO x 400g, vendidos en Uruguay y fabricados en Argentina”, afirma el comunicado.

Toxina Cereulida

El motivo es la posible presencia de la toxina Cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus, en una de las materias primas utilizadas para la elaboración del producto.

El Ministerio señala en su comunicado que “aplica exclusivamente a los lotes listados del producto NAN 1 OPTIPRO (400 gr) y no alcanza a otros lotes del mismo producto ni a otros productos de la empresa”.

La cartera informa que en caso de haberse consumido el producto comprendido en el retiro, se recomienda vigilar la aparición de vómitos (entre 1 y 6 horas luego de la ingesta), diarrea (entre 8 y 16 horas), decaimiento o letargo inusual, fiebre o irritabilidad. Si el lactante presenta alguno de estos síntomas, se deberá consultar de inmediato con su médico tratante o prestador de salud, informando el producto y el número de lote.

Lotes y vencimientos de los productos NAN 1 OPTIPRO (400gr)

517628872A - 31/12/2026

524128872A - 28/02/2027

524728872A - 31/03/2027

Recomendaciones del MSP y vías de comunicación

Además, señala en el comunicado que si en el hogar se tiene alguno de los lotes alcanzados, no se debe utilizar el producto, conservar el envase para poder identificar el lote y la fecha de vencimiento (no descartar) y comunicarse con la empresa para gestionar la devolución o reintegro, según corresponda.

A partir del 7 de enero, las vías de comunicación de la empresa son: teléfono 0800 2122 opción 3, de lunes a sábado de 9:00 a 20:00hs, y correo electrónico [email protected]

El MSP informa que ante dudas o consultas, se puede comunicar con el Departamento de Alimentos, Cosméticos y Domisanitarios del Ministerio de Salud Pública, a través del teléfono 1934, internos 5081/5083, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas o al correo electrónico [email protected]

