El MSP ordenó el retiro de un lote de producto alimenticio para bebés NAN 1 Optipro

La cartera informa que en caso de haberse consumido el producto comprendido en el retiro, se recomienda vigilar la aparición de vómitos (entre 1 y 6 horas luego de la ingesta), diarrea (entre 8 y 16 horas), decaimiento o letargo inusual, fiebre o irritabilidad. Si el lactante presenta alguno de estos síntomas, se deberá consultar de inmediato con su médico tratante o prestador de salud, informando el producto y el número de lote.

Lotes y vencimientos de los productos NAN 1 OPTIPRO (400gr)

517628872A - 31/12/2026

524128872A - 28/02/2027

524728872A - 31/03/2027

Recomendaciones del MSP y vías de comunicación

Además, señala en el comunicado que si en el hogar se tiene alguno de los lotes alcanzados, no se debe utilizar el producto, conservar el envase para poder identificar el lote y la fecha de vencimiento (no descartar) y comunicarse con la empresa para gestionar la devolución o reintegro, según corresponda.

A partir del 7 de enero, las vías de comunicación de la empresa son: teléfono 0800 2122 opción 3, de lunes a sábado de 9:00 a 20:00hs, y correo electrónico [email protected]

El MSP informa que ante dudas o consultas, se puede comunicar con el Departamento de Alimentos, Cosméticos y Domisanitarios del Ministerio de Salud Pública, a través del teléfono 1934, internos 5081/5083, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas o al correo electrónico [email protected]