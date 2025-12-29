Uruguay cierra el año bajo una intensa masa de aire cálido y ausencia de lluvias en el sur

El pronóstico para la noche de San Silvestre es auspicioso para las celebraciones al aire libre, ya que Inumet confirma una probabilidad nula de lluvias para todo el sur y centro del país. El miércoles 31 se perfila como una jornada sofocante, con temperaturas mínimas que no bajarán de los 23°C y máximas que promediarán los 36°C en el área metropolitana, pudiendo superar esta marca en el litoral. Los vientos predominantes del sector noroeste rotarán al finalizar el día, aportando un alivio muy moderado durante la madrugada del primero de enero.

Hacia el inicio de 2026, la estabilidad comenzará a ceder paulatinamente. Si bien el jueves 1 de enero mantendrá temperaturas de entre 27°C y 31°C, se espera que el ingreso de un frente frío débil a partir del viernes 2 de enero ponga fin a la racha de calor intenso, estabilizando las máximas en el entorno de los 25°C. Las autoridades reiteran la importancia de extremar cuidados ante el riesgo de incendios forestales, dado que la combinación de altas temperaturas y baja humedad en el suelo ha elevado los índices de peligro en gran parte de la zona rural y costera del país.