Inversores privados proyectan crear 250 puestos de trabajo en Colonia

Según expresó, este conjunto de iniciativas apunta a fortalecer el crecimiento económico a nivel nacional, con un desarrollo territorial más equilibrado. También remarcó que el Poder Ejecutivo ha impulsado diversas medidas para estimular la actividad económica.

Entre ellas, mencionó modificaciones al régimen de promoción de inversiones destinadas a fomentar la generación de empleo, especialmente para colectivos con mayores dificultades de inserción laboral.

Incentivo a inversores

Asimismo, recordó que en 2025 se creó en el Ministerio de Economía y Finanzas la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión, con el objetivo de fortalecer el vínculo con el sector privado y facilitar la llegada de nuevos proyectos.

El emprendimiento, desarrollado por la firma DDC, se proyecta como un nuevo polo de actividad para la ciudad. Contará con un espacio comercial abierto, innovador y accesible, cuya inauguración está prevista para 2027. Según informó la empresa, generará más de 250 puestos de trabajo directos e indirectos.