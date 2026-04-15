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Sociedad Martín Vallcorba |

espacio comercial

Inversores privados proyectan crear 250 puestos de trabajo en Colonia

El proyecto presentado por los inversores en Colonia va en línea con las ideas del gobierno para el desarrollo del interior, dijeron desde el MEF.

Anuncian millonaria inversión para Colonia.

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Por Redacción Caras y Caretas

Inversores privados anunciaron en Colonia del Sacramento un nuevo espacio comercial cuya construcción generará alrededor de 250 puestos de trabajo. El ministro interino de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, destacó que este tipo de inversiones contribuyen a dinamizar el crecimiento del país de manera equilibrada en todo el territorio.

Vallcorba afirmó que la presentación del proyecto representa una muy buena noticia para el departamento y explicó que se trata de la primera etapa de un modelo de negocios orientado al interior del país. En ese sentido, indicó que Colonia será el punto de partida, aunque la empresa prevé replicar iniciativas similares en otras zonas.

El jerarca señaló que la propuesta se alinea con la política gubernamental de promoción de inversiones. Además, recordó el anuncio de una inversión privada de U$S 400 millones vinculada a la adquisición del complejo Enjoy Punta del Este, y adelantó que en los próximos días se presentará un polo industrial y logístico en Florida.

Según expresó, este conjunto de iniciativas apunta a fortalecer el crecimiento económico a nivel nacional, con un desarrollo territorial más equilibrado. También remarcó que el Poder Ejecutivo ha impulsado diversas medidas para estimular la actividad económica.

Entre ellas, mencionó modificaciones al régimen de promoción de inversiones destinadas a fomentar la generación de empleo, especialmente para colectivos con mayores dificultades de inserción laboral.

Incentivo a inversores

Asimismo, recordó que en 2025 se creó en el Ministerio de Economía y Finanzas la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión, con el objetivo de fortalecer el vínculo con el sector privado y facilitar la llegada de nuevos proyectos.

El emprendimiento, desarrollado por la firma DDC, se proyecta como un nuevo polo de actividad para la ciudad. Contará con un espacio comercial abierto, innovador y accesible, cuya inauguración está prevista para 2027. Según informó la empresa, generará más de 250 puestos de trabajo directos e indirectos.

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