Inversores privados anunciaron en Colonia del Sacramento un nuevo espacio comercial cuya construcción generará alrededor de 250 puestos de trabajo. El ministro interino de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, destacó que este tipo de inversiones contribuyen a dinamizar el crecimiento del país de manera equilibrada en todo el territorio.
espacio comercial
Inversores privados proyectan crear 250 puestos de trabajo en Colonia
El proyecto presentado por los inversores en Colonia va en línea con las ideas del gobierno para el desarrollo del interior, dijeron desde el MEF.