El medio cooperativo la diaria informó a su comunidad de suscriptores que se encuentra en una etapa de evaluación para adquirir tres frecuencias radiales de M24. A través de un correo electrónico, explicaron que la propuesta surgió a finales de diciembre del año pasado, cuando los propietarios de dicha radio contactaron al medio para consultar su interés en la operación.
Medios
La diaria evalúa comprar las frecuencias de M24 en Montevideo, Maldonado y Colonia
El medio la diaria informó a sus suscriptores que inició negociaciones para adquirir las tres señales de M24, y busca conocer el apoyo de su comunidad para potenciar su actual plataforma digital.