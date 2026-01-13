Hacete socio para acceder a este contenido

Medios

La diaria evalúa comprar las frecuencias de M24 en Montevideo, Maldonado y Colonia

El medio la diaria informó a sus suscriptores que inició negociaciones para adquirir las tres señales de M24, y busca conocer el apoyo de su comunidad para potenciar su actual plataforma digital.

 Foto: CCO
El medio cooperativo la diaria informó a su comunidad de suscriptores que se encuentra en una etapa de evaluación para adquirir tres frecuencias radiales de M24. A través de un correo electrónico, explicaron que la propuesta surgió a finales de diciembre del año pasado, cuando los propietarios de dicha radio contactaron al medio para consultar su interés en la operación.

Las frecuencias involucradas en la posible transacción son la 97.9 FM en Montevideo, la 102.5 FM en Maldonado y la 90.9 FM en Colonia. Según el texto enviado por el medio, la decisión de avanzar en las negociaciones fue tomada tras un análisis en sus "instancias colectivas".

Potenciar la diaria Radio

El correo también detalla que, en caso de concretarse este paso, el propósito central sería "potenciar la diaria Radio, que hasta ahora solo se puede escuchar en las plataformas digitales". El salto a las frecuencias de FM representaría un cambio estratégico en su modelo de difusión.

Fiel a su modelo de gestión basado en la participación de sus lectores, el medio activó una encuesta para conocer el respaldo de su audiencia ante este posible movimiento. "Para nosotros es fundamental conocer la opinión de nuestra comunidad y saber qué apoyo tendríamos de ustedes si diéramos este paso", expresaron.

