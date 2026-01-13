Exempleadas de Julio Iglesias lo denunciaron por abuso sexual y esclavitud

La otra joven (Laura), es una fisioterapeuta venezolana que tenía 28 años cuando empezó a trabajar para el cantante español.

Ni Univisión ni elDiario.es lograron que Iglesias, de 82 años, respondiese a estas denuncias.

Indignación y consternación en España

Este martes, el cantante fue blanco de críticas, en particular desde la esfera política. "Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud", escribió la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la red social Bluesky.

A su vez, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió "que se investigue y se llegue hasta el final" en este asunto, en un mensaje en X.

El escritor Ignacio Peyró, autor de la biografía de Iglesias recientemente aparecida "El español que enamoró al mundo", y la editorial del libro, Libros del Asteroide, expresaron su "profunda consternación" por los hechos denunciados.

"En el momento de su publicación no se conocían estas acusaciones ni existían referencias públicas que permitieran abordarlas en el texto", pero, ante estas nuevas informaciones, es "necesario ofrecer en cuanto sea posible una nueva edición revisada y actualizada", prometieron.