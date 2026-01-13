Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Julio Iglesias | denunciaron | abuso sexual

En República Dominicana y Bahamas

Exempleadas de Julio Iglesias lo denunciaron por abuso sexual y esclavitud

"Me sentía como una esclava en pleno siglo XXI", expresó una de las dos exempleadas de Julio Iglesias que denunciaron al cantante por agresión y abuso sexual.

Julio Iglesias.

Julio Iglesias.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Dos exempleadas del cantante español Julio Iglesias lo denunciaron ante la Justicia española por agresiones y vejaciones sexuales. La existencia de esta demanda trascendió tras la publicación este martes de una investigación de la televisión estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es.

Los detalles de la denuncia contra Julio Iglesias

Una exempleada del servicio doméstico y una exfisioterapeuta de Iglesias lo denunciaron haber sido sometidas a agresiones, acoso sexual, violaciones a una de ellas y vejaciones, que habrían ocurrido presuntamente en 2021, en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas.

"Me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI", explicó una de las mujeres, identificada como Rebeca, en el artículo de Univisión. "Él me metía los dedos por todos los lados", añadió esta joven dominicana, que tenía 22 años cuando ocurrieron los hechos denunciados.

La otra joven (Laura), es una fisioterapeuta venezolana que tenía 28 años cuando empezó a trabajar para el cantante español.

Ni Univisión ni elDiario.es lograron que Iglesias, de 82 años, respondiese a estas denuncias.

Indignación y consternación en España

Este martes, el cantante fue blanco de críticas, en particular desde la esfera política. "Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud", escribió la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la red social Bluesky.

A su vez, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió "que se investigue y se llegue hasta el final" en este asunto, en un mensaje en X.

El escritor Ignacio Peyró, autor de la biografía de Iglesias recientemente aparecida "El español que enamoró al mundo", y la editorial del libro, Libros del Asteroide, expresaron su "profunda consternación" por los hechos denunciados.

"En el momento de su publicación no se conocían estas acusaciones ni existían referencias públicas que permitieran abordarlas en el texto", pero, ante estas nuevas informaciones, es "necesario ofrecer en cuanto sea posible una nueva edición revisada y actualizada", prometieron.

FUENTE: AFP

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar