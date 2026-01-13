¿Qué conductas te pueden restar puntos en la nueva libreta de conducir?

El gobierno nacional avanza en la puesta en marcha de la libreta de conducir por puntos, un sistema que busca cambiar la lógica del tránsito en el país, premiando a los buenos conductores y sancionando con mayor rigor a quienes incurran en conductas de riesgo.
La iniciativa, que se prevé aplicar durante este año, fue detallada en las últimas horas por el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera.
Datos a tener en cuenta
Según explicó el jerarca, quienes ya cuenten con libreta de conducir comenzarán con un saldo inicial de 12 puntos. En tanto, las personas que tramiten el permiso una vez que el sistema entre en vigencia lo harán con 8 puntos. Con el paso del tiempo y manteniendo una conducta responsable, ese puntaje podrá incrementarse: a los dos años se llegará a 12 puntos, a los tres años a 14 y, tras otro período similar, al máximo de 15 puntos.
Los puntos se pierden al cometer infracciones de tránsito, pero también pueden recuperarse. El sistema prevé dos caminos: uno voluntario, mediante la participación en programas de recuperación, y otro obligatorio para quienes pierdan la totalidad del puntaje. En este último caso, la persona quedará inhabilitada para conducir y deberá aprobar un programa socioeducativo que incluye contenidos sanitarios y jurídicos, antes de volver a obtener el permiso.
Entre las faltas más graves se encuentran manejar bajo los efectos de alcohol o drogas, negarse a controles o participar en picadas, situaciones que implican la pérdida de todos los puntos. Usar el celular al volante o circular al doble de la velocidad permitida restará seis puntos. Otras infracciones, como conducir sin la libreta adecuada, no usar cinturón o casco, o trasladar niños sin sistemas de retención, conllevan descuentos menores.
Metediera subrayó que el objetivo es que la gente no solo pague multas, sino que modifique su forma de concebir la conducción. El nuevo permiso será diseñado por Unasev y definido por el Congreso de Intendentes, aunque algunos jefes comunales ya manifestaron reparos sobre su instrumentación.