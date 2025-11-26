Joven de 27 años asesinó a sus padres y a su hermano: "Dos de ellos desmembrados"

Denuncia en la seccional

Como sus dichos no convencieron, las personas que fueron a buscar al hombre resolvieron realizar la denuncia policial ante la seccional 30. Una vez que la Policía llegó al lugar, el joven le dijo que la familia estaba fallecida en el interior de la vivienda. Tras una inspección en el lugar, los efectivos encontraron los tres cuerpos.

El caso es investigado por la fiscal de Las Piedras de 3º turno, Mariana Rodríguez Velázquez, junto a médico forense, Policía Científica, el Departamento de Homicidios y el jefe de Policía, Fabio Quevedo, que se hizo presente en la escena del hecho.

"Escena dantesca"

La Policía de Canelones se encuentra en plena investigación del triple asesinato ocurrido en la localidad de 18 de Mayo, donde un joven de 27 años mató a sus padres y a su hermano. “Nos encontramos con una escena dantesca”, dijo el jefe de Policía de Canelones, Fabio Quevedo, y señaló que dos de los tres cuerpos hallados estaban “desmembrados”.

“Nos encontramos con una escena dantesca, una escena muy compleja: tres personas fallecidas, dos de ellas desmembradas. Una persona fue detenida. Todavía no tenemos identificadas a las tres personas fallecidas, pero creemos que sí son familiares del ahora detenido”, dijo Quevedo en rueda de prensa a última hora de este martes.

Al momento la Policía no ha hablado con el joven detenido dado que se encuentra a disposición judicial: “Se lo detuvo porque es sospechoso de haber cometido los homicidios”, dijo el jerarca policial.