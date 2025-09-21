Joven militar fue asesinado en Durazno tras una discusión con un compañero de armas

"La víctima había estado en un lugar nocturno junto a otras personas. Luego se retiraron del lugar, dieron unas recorridas en la zona céntrica de la ciudad y se fueron a una casa. Allí se da una discusión entre la víctima y una persona, quien es el presunto autor de este hecho, que le efectuó un disparo de arma de fuego en la zona de la garganta ocasionándole la muerte", informó Duarte y consignó Subrayado.

Otro militar

El denunciante, un militar de 24 años, aportó los primeros datos a las autoridades policiales. De acuerdo a las versiones recogidas, el hecho no estuvo vinculado a un conflicto criminal, sino que habría surgido de una discusión del momento entre los involucrados, señala Durazno Digital.

Cuando la Policía concurrió a la finca donde ocurrió el hecho, encontró el cuerpo de la víctima con una herida de arma de fuego en la garganta. En el lugar trabajaron personal superior de la Jefatura de Policía, la fiscal de turno, un médico forense y efectivos de Policía Científica.

Por el momento no hay personas detenidas. La Fiscalía continúa con la investigación, que incluye la toma de declaraciones a testigos y diversas diligencias ordenadas por la sede.