Joven militar fue asesinado en Durazno tras una discusión con un compañero de armas

Un joven militar de 24 años fue ultimado el pasado sábado 20 de setiembre en el barrio La Calera de la ciudad de Durazno, tras una discusión que derivó en un disparo mortal, informó el medio local Durazno Digital.
Según confirmó el sub jefe de Policía, Alexis Duarte, los funcionarios tomaron conocimiento del hecho el sábado a la hora 15:45. Indicó el jerarca que la víctima, que no tenía antecedentes penales, había estado varias horas antes en un local nocturno de la ciudad junto a un compañero de armas y al presunto agresor”.
Agregó que en ese lugar se habrían originado los primeros inconvenientes, tras los cuales el grupo se retiró del lugar.
"La víctima había estado en un lugar nocturno junto a otras personas. Luego se retiraron del lugar, dieron unas recorridas en la zona céntrica de la ciudad y se fueron a una casa. Allí se da una discusión entre la víctima y una persona, quien es el presunto autor de este hecho, que le efectuó un disparo de arma de fuego en la zona de la garganta ocasionándole la muerte", informó Duarte y consignó Subrayado.
Otro militar
El denunciante, un militar de 24 años, aportó los primeros datos a las autoridades policiales. De acuerdo a las versiones recogidas, el hecho no estuvo vinculado a un conflicto criminal, sino que habría surgido de una discusión del momento entre los involucrados, señala Durazno Digital.
Cuando la Policía concurrió a la finca donde ocurrió el hecho, encontró el cuerpo de la víctima con una herida de arma de fuego en la garganta. En el lugar trabajaron personal superior de la Jefatura de Policía, la fiscal de turno, un médico forense y efectivos de Policía Científica.
Por el momento no hay personas detenidas. La Fiscalía continúa con la investigación, que incluye la toma de declaraciones a testigos y diversas diligencias ordenadas por la sede.