Llegó la primavera, pero no guarde los abrigos: anuncian "gran masa de aire frío"

En concreto da cuenta que una masa de aire frío ingresará a Brasil y mantendrá temperaturas bajas durante buena parte de la semana, con heladas en los estados del sur de Brasil y posibles efectos en Uruguay, según estas predicciones del instituto meteorológico de Brasil.

Inumet por su parte, anticipó para esta semana días fríos con temperaturas de entre 9 y 17 grados, y recién para el sábado anticipa que el termómetro volverá a superar los 20 grados.