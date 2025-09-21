Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Metsul |

Bienvenida prima Vera

Llegó la primavera, pero no guarde los abrigos: anuncian "gran masa de aire frío"

Este lunes a las 15:19 horas comienza oficialmente la primavera, pero sólo para el almanaque porque el frío invierno continuará unos días en Uruguay.

Llegó la primabvera pero sigue el frío.

Llegó la primabvera pero sigue el frío.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Que Uruguay es un país frío, no hay quien lo discuta. Pero si algunos días cálidos de la semana pasada anunciaban la llegada de la primavera, no se haga ilusiones. Según informó Mtesul: "Una gran masa de aire frío prolongará el invierno".

La agencia brasileña de meteorología Metsul anunció que una masa de aire frío ingresará a Brasil y mantendrá temperaturas bajas durante buena parte de la semana, con heladas tardías en los estados del sur de Brasil y posibles efectos en Uruguay.

Si lo dice Metsul

Según Metsul, no se trata de un evento inusual, ya que los primeros días de primavera suelen conservar características invernales, aunque esta incursión se destaca por su extensión y persistencia.

En concreto da cuenta que una masa de aire frío ingresará a Brasil y mantendrá temperaturas bajas durante buena parte de la semana, con heladas en los estados del sur de Brasil y posibles efectos en Uruguay, según estas predicciones del instituto meteorológico de Brasil.

Inumet por su parte, anticipó para esta semana días fríos con temperaturas de entre 9 y 17 grados, y recién para el sábado anticipa que el termómetro volverá a superar los 20 grados.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar