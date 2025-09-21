Llegó la primavera, pero no guarde los abrigos: anuncian "gran masa de aire frío"

Que Uruguay es un país frío, no hay quien lo discuta. Pero si algunos días cálidos de la semana pasada anunciaban la llegada de la primavera, no se haga ilusiones. Según informó Mtesul: "Una gran masa de aire frío prolongará el invierno".
Caras y Caretas Diario
La agencia brasileña de meteorología Metsul anunció que una masa de aire frío ingresará a Brasil y mantendrá temperaturas bajas durante buena parte de la semana, con heladas tardías en los estados del sur de Brasil y posibles efectos en Uruguay.
Si lo dice Metsul
Según Metsul, no se trata de un evento inusual, ya que los primeros días de primavera suelen conservar características invernales, aunque esta incursión se destaca por su extensión y persistencia.
En concreto da cuenta que una masa de aire frío ingresará a Brasil y mantendrá temperaturas bajas durante buena parte de la semana, con heladas en los estados del sur de Brasil y posibles efectos en Uruguay, según estas predicciones del instituto meteorológico de Brasil.
Inumet por su parte, anticipó para esta semana días fríos con temperaturas de entre 9 y 17 grados, y recién para el sábado anticipa que el termómetro volverá a superar los 20 grados.