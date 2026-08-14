La Intendencia de Montevideo sumó 920 personas para reforzar limpieza y cuidado de espacios públicos

Por su parte, el programa Accesos incorporará 120 participantes hasta el 23 de diciembre. Sus tareas estarán vinculadas al mantenimiento y cuidado de los parques Rodó, Prado, Rivera y Batlle, así como a trabajos de limpieza y renaturalización en los arroyos Pantanoso, Carrasco, Miguelete y Malvín.

También participarán en actividades de apoyo en TRESOR y la estación de poda, en el lavado y mantenimiento de vehículos en LACA y en la elaboración de macetas, cartelería y otros elementos destinados al programa Nuestro Barrio Limpio en Espacio Modelo.

En esta primera etapa comenzaron a trabajar las personas asignadas a los municipios A, C y G. El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, les dio la bienvenida este jueves junto a los alcaldes de los municipios C y G, Damián Salvetto y Leticia de Torres.

Herou señaló que las 920 incorporaciones permitirán reforzar las tareas de limpieza “cuadra a cuadra” que la Intendencia desarrolla mediante Nuestro Barrio Limpio, además del cuidado de los parques y del entorno de los principales cursos de agua.

El jerarca destacó también las acciones de renaturalización que se realizarán en diferentes zonas de Montevideo, con la plantación de especies nativas y el objetivo de profundizar las iniciativas destinadas a mejorar integralmente el entorno urbano.

Trabajo, capacitación y oportunidades

Uruguay Impulsa es un programa de alcance nacional que busca promover la inserción y reinserción laboral de personas pertenecientes a colectivos en situación de vulnerabilidad. La iniciativa articula el trabajo del gobierno nacional y los gobiernos departamentales mediante dos componentes: uno laboral, basado en tareas asignadas por las intendencias, y otro formativo, orientado al desarrollo de habilidades que faciliten el acceso al empleo.

Accesos, por su parte, es un programa socioeducativo-laboral del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) dirigido a personas de entre 18 y 64 años en situación de vulnerabilidad socioeconómica, con especial atención a mujeres y jóvenes.

Creado por la Ley N.º 19.996, el programa busca generar oportunidades de inserción en el mercado laboral formal. Sus participantes provienen de programas del Mides y de las Oficinas Territoriales, cuyos equipos técnicos realizan el seguimiento durante todo el proceso.

Con la incorporación de estos 920 participantes, la Intendencia busca ampliar su presencia en el territorio y reforzar las tareas de limpieza y mantenimiento, al tiempo que las políticas de empleo y formación se articulan con acciones de cuidado ambiental y mejora de los espacios públicos.