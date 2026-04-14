Junta de Drogas y comunidades religiosas intercambiaron sobre consumo problemático de drogas

Las comunidades religiosas cumplen un papel en la prevención, en el vínculo cotidiano con niños y familias en comunidades vulnerables, ofrecen espacios de atención y acogida, y trabajan con personas privadas de libertad, dijo el titular de la JND.

Durante el encuentro, los referentes religiosos dieron a conocer las tareas que realizan sus comunidades. “Este aporte no sustituye al Estado, pero el Estado sí tiene la necesidad de verlo, comprenderlo y dialogar”, explicó Rossi.

Rossi: "El encuentro expresa la laicidad en una de sus mejores formas"

El jerarca señaló que el encuentro expresa la laicidad en una de sus mejores formas, en el entendido de que la laicidad no es la negación del derecho religioso, sino una forma de convivencia democrática. En ese sentido, Uruguay puede incluir a todas las religiones sin distinción, recalcó.

En la actividad, que se realizó con la colaboración de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA), participaron, además, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz; la ministra interina del Interior, Gabriela Valverde, y la jefa de Reducción de la Demanda de la OEA, Jimena Kalawski.