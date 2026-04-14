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Sociedad

Construir Comunidad

Junta de Drogas y comunidades religiosas intercambiaron sobre consumo problemático de drogas

Diálogo entre Estado y Comunidades de Fe, es un espacio de diálogo organizado por la JND que integra a líderes religiosos que trabajan en territorio con personas que tienen consumo problemático de drogas.

Encuentro entre la Junta Nacional de Drogas y comunidades religiosas.

Encuentro entre la Junta Nacional de Drogas y comunidades religiosas.
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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó en el encuentro Construir Comunidad. Diálogo entre Estado y Comunidades de Fe, un espacio de diálogo organizado por la Junta Nacional de Drogas (JND) con líderes de distintas religiones que trabajan en territorio con personas que tienen consumo problemático de drogas.

El secretario general de la JND, Gabriel Rossi, remarcó que el diálogo procura fortalecer el trabajo conjunto en territorio y promover acciones de prevención y cuidado sobre el consumo de drogas.

El rol de las comunidades religiosas en el territorio

El jerarca, detalló que en el encuentro participaron 10 líderes de comunidades religiosas y reconoció el rol que estas instituciones cumplen y por eso es necesario generar este tipo de instancias, aseguró.

Las comunidades religiosas cumplen un papel en la prevención, en el vínculo cotidiano con niños y familias en comunidades vulnerables, ofrecen espacios de atención y acogida, y trabajan con personas privadas de libertad, dijo el titular de la JND.

Durante el encuentro, los referentes religiosos dieron a conocer las tareas que realizan sus comunidades. “Este aporte no sustituye al Estado, pero el Estado sí tiene la necesidad de verlo, comprenderlo y dialogar”, explicó Rossi.

Rossi: "El encuentro expresa la laicidad en una de sus mejores formas"

El jerarca señaló que el encuentro expresa la laicidad en una de sus mejores formas, en el entendido de que la laicidad no es la negación del derecho religioso, sino una forma de convivencia democrática. En ese sentido, Uruguay puede incluir a todas las religiones sin distinción, recalcó.

En la actividad, que se realizó con la colaboración de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA), participaron, además, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz; la ministra interina del Interior, Gabriela Valverde, y la jefa de Reducción de la Demanda de la OEA, Jimena Kalawski.

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