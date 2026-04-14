El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó en el encuentro Construir Comunidad. Diálogo entre Estado y Comunidades de Fe, un espacio de diálogo organizado por la Junta Nacional de Drogas (JND) con líderes de distintas religiones que trabajan en territorio con personas que tienen consumo problemático de drogas.
Construir Comunidad
Junta de Drogas y comunidades religiosas intercambiaron sobre consumo problemático de drogas
Diálogo entre Estado y Comunidades de Fe, es un espacio de diálogo organizado por la JND que integra a líderes religiosos que trabajan en territorio con personas que tienen consumo problemático de drogas.