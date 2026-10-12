Tatiana Marset, hermana del narcotraficante Sebastián Marset, fue declarada en rebeldía por la Justicia de Bolivia, tras faltar a una audiencia que tenía pautada para este lunes a las 10 am, donde se iba a revocar la detención domiciliaria ante el incumpliento de la medida, por lo que debería volver al penal de Palmasola (Santa Cruz de la Sierra).
Faltazo
Justicia de Bolivia declaró en rebeldía a Tatiana Marset, tras ausentarse de audiencia
La hermana chica de Sebastián Marset, fue declarada en rebeldía por la Justicia de Bolivia, luego de faltar a la audiencia que tenía pautada para este lunes.