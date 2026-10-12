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Sociedad rebeldía | Tatiana Marset | Bolivia

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Justicia de Bolivia declaró en rebeldía a Tatiana Marset, tras ausentarse de audiencia

La hermana chica de Sebastián Marset, fue declarada en rebeldía por la Justicia de Bolivia, luego de faltar a la audiencia que tenía pautada para este lunes.

Tatiana Marset fue declarada en rebeldía.

Tatiana Marset fue declarada en rebeldía.
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Por Redacción Caras y Caretas

Tatiana Marset, hermana del narcotraficante Sebastián Marset, fue declarada en rebeldía por la Justicia de Bolivia, tras faltar a una audiencia que tenía pautada para este lunes a las 10 am, donde se iba a revocar la detención domiciliaria ante el incumpliento de la medida, por lo que debería volver al penal de Palmasola (Santa Cruz de la Sierra).

A principios de octubre, la Justicia boliviana revocó la detención domiciliaria de Tatiana Marset y ordenó su regreso a la cárcel, luego de una denuncia de la Fiscalía por presuntos incumplimientos de las condiciones impuestas. La uruguaya había salido de la cárcel el 19 de agosto, cuando se le concedió el arresto domiciliario con la obligación de permanecer en su vivienda.

Según el Ministerio Público, la joven había sido vista fuera de su domicilio durante el horario en el que debía permanecer allí (entre 20 a 06).

La explicación de la abogada de Tatiana Marset

Su abogada, Mónica Terrazas, alegó que Tatiana se ausentó porque fue internada por una hemorragia interna y y debió ser intervenida quirúrgicamente.

Durante todo este tiempo, las escoltas que han custodiado a Tatiana Marset tienen sus informes del tema salud, como, por ejemplo, cuántas veces se le ha puesto calmantes o ha sido evacuada”, sostuvo, según recoge El Deber.

La abogada explicó que su representada continuará vinculada al proceso mientras se resuelven los planteos de las partes. Según indicó, la defensa solicitó modificaciones a las medidas vigentes, mientras que la Fiscalía pidió revocar el arresto domiciliario.

Tras la declaración de rebeldía, la defensa presentó un memorial para dejarla sin efecto. “No nos sorprende que quieran enviarla nuevamente al penal de Palmasola”, expresó Terrazas.

“Nosotros presentamos el recurso que corresponde, purgamos rebeldía, pagamos el depósito por la multa e igual continuamos en el proceso”, indicó.

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