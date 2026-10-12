En el marco de Operación Vértice, la Brigada Departamental Antidrogas (BDA) de Maldonado dio un nuevo golpe al narcotráfico en San Carlos. Tras un allanamiento, se incautaron varios documentos y equipos electrónicos, 2 chalecos antibalas, 7 armas de fuego, cargadores, más de 800 municiones, un auto y diferentes sustancias estupefacientes.
Operación Vértice
Decomisan en San Carlos: drogas, armas y más de 800 municiones
La Brigada Antidrogas de Maldonado asestó un nuevo golpe contra una organización de narcotráfico que operaba en la ciudad de san Carlos.