Decomisan en San Carlos: drogas, armas y más de 800 municiones

Según comunicó la Jefatura de Maldonado, se dio cumplimiento a la orden de allanamiento dirigida únicamente a ese vehículo, librada por la Fiscalía Letrada de 4to Turno, contando con el apoyo de efectivos de la Dirección Nacional de la Guardia Republicana y la participación fundamental de "Negro", perro de la BDA, con formación en la detección de sustancias estupefacientes.

Elementos incautados:

1 auto.

2 chalecos balísticos.

3 equipos handy con su cargador.

1 inhibidor de señal.

7 celulares.

4 cargadores 9mm (capacidad 17).

1 cargador espiral (capacidad 50).

1 cardos extensible (capacidad 30).

1 Carabina con dos cargadores cal 762.

1 revólver cal 22 largo.

1 pistola cal 635.

1 revólver con cachas de madera.

1 revólver doble caño marca Rossi.

1 pistola Marca Versa cal 22.

1 revólver cal 38.

2 cargadores (cal 22).

Un envoltorio color amarillo en forma de ladrillo con sustancia blanca.

Un envoltorio rosado en forma de ladrillo con sustancia blanca.

Dos bolsas de nylon conteniendo sustancia vegetal

Municiones varias de diferentes calibres (243mm, 762mm, 40mm, 9mm, 12mm) más de 800 en total.