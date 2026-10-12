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Sociedad San Carlos | municiones | Drogas

Operación Vértice

Decomisan en San Carlos: drogas, armas y más de 800 municiones

La Brigada Antidrogas de Maldonado asestó un nuevo golpe contra una organización de narcotráfico que operaba en la ciudad de san Carlos.

Armas y municiones incautadas en San Carlos.

Armas y municiones incautadas en San Carlos.

 Ministerio del Interior
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Por Redacción Caras y Caretas

En el marco de Operación Vértice, la Brigada Departamental Antidrogas (BDA) de Maldonado dio un nuevo golpe al narcotráfico en San Carlos. Tras un allanamiento, se incautaron varios documentos y equipos electrónicos, 2 chalecos antibalas, 7 armas de fuego, cargadores, más de 800 municiones, un auto y diferentes sustancias estupefacientes.

Operaciones simultáneas en Maldonado

El sábado 10 de octubre, mientras el Área de Investigaciones de la Zona Operacional III ejecutaba con gran éxito la Operación Recaer, la Brigada Departamental Antidrogas (BDA) llevó adelante una jugada estratégica sumándose a la acción con su Operación Vértice, que se derivó de los mismos movimientos delictivos.

El operativo comenzó con una denuncia anónima recibida por La BDA, en la que se delataba que en un complejo de viviendas de la ciudad de San Carlos había estacionado un auto Hyundai, que contendría sustancias estupefacientes y armas. El auto denunciado estaba relacionado con los involucrados en Operación Recaer.

Según comunicó la Jefatura de Maldonado, se dio cumplimiento a la orden de allanamiento dirigida únicamente a ese vehículo, librada por la Fiscalía Letrada de 4to Turno, contando con el apoyo de efectivos de la Dirección Nacional de la Guardia Republicana y la participación fundamental de "Negro", perro de la BDA, con formación en la detección de sustancias estupefacientes.

Elementos incautados:

1 auto.

2 chalecos balísticos.

3 equipos handy con su cargador.

1 inhibidor de señal.

7 celulares.

4 cargadores 9mm (capacidad 17).

1 cargador espiral (capacidad 50).

1 cardos extensible (capacidad 30).

1 Carabina con dos cargadores cal 762.

1 revólver cal 22 largo.

1 pistola cal 635.

1 revólver con cachas de madera.

1 revólver doble caño marca Rossi.

1 pistola Marca Versa cal 22.

1 revólver cal 38.

2 cargadores (cal 22).

Un envoltorio color amarillo en forma de ladrillo con sustancia blanca.

Un envoltorio rosado en forma de ladrillo con sustancia blanca.

Dos bolsas de nylon conteniendo sustancia vegetal

Municiones varias de diferentes calibres (243mm, 762mm, 40mm, 9mm, 12mm) más de 800 en total.

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