Abusó de 30 niños

Cayó en Salto un exsacerdorte uruguayo que estaba prófugo por decenas de abusos sexuales en Bolivia

Excura Juan José Santana Trinidad fue detenido en Salto por Interpol a pedido Bolivia, donde enfrenta cargos de violación y abuso sexual agravado en Cochabamba.

El exsacerdote uruguayo fue detenido en Salto, donde estuvo más casi 20 años prófugo.

Por Redacción Caras y Caretas

El exsacerdote uruguayo, Juan José Santana Trinidad, fue detenido el pasado viernes en Salto tras permanecer casi veinte años oculto de la Justicia de Bolivia, que lo acusa de violar a más de 30 niños durante su estadía en un internado de Tapacarí, Cochabamba, entre 2005 y 2007.

La captura de Santana Trinidad se produjo en la casa donde vivía, ubicada en las inmediaciones de la sede del Club Palomar, mediante un operativo coordinado entre Interpol y la Fiscalía de Bolivia (en colaboración con autoridades uruguayas) que ahora gestiona su extradición para que sea juzgado en ese país.

Según la acusación de la fiscalía boliviana, las primeras denuncias contra el exsacerdote salteño fueron presentadas en 2007.

El religioso uruguayo enfrenta cargos por violación sexual, violación en estado de inconsciencia y abuso sexual con agravantes.

La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abuso Clerical expresó que apoyará las gestiones para la extradición inmediata. “Este es un paso clave para que las víctimas, hoy adultos, puedan acceder a verdad y justicia después de casi dos décadas”, señalaron en un comunicado. Además, desde la asociación van a "exigir que se dé la pena máxima, una pena ejemplificadora”, aseveraron en la misiva.

De acuerdo con los testimonios recogidos por la Justicia boliviana, las autoridades eclesiásticas estaban al tanto de los hechos. Sin embargo, mientras avanzaba la investigación, el acusado huyó y se mantuvo prófugo durante casi dos décadas.

Responsabilidad y complicidad institucional

Estamos hablando de un depredador serial, no es un delito común, es un delito grave”, señalaron representantes de la organización de víctimas, quienes además reclamaron que se amplíe la investigación para establecer responsabilidades institucionales.

Tras las denuncias en su contra, el exsarcedote salteño huyó a su ciudad natal, donde aún se lo estimaba con orgullo por su carrera sacerdotal, Incluso, su familia narraba las historias del ex cura en Bolivia que atravesaba la selva boliviana en moto para llevar la palabra de Dios a los niños más alejados de la ciudad, comenta un artículo de CAMBIO.

Cuando se conoció la denuncia que lo implicaba, el medio local habló con el entonces Obispo de Salto, Mons. Pablo Galimberti, quien señaló que el caso estaba archivado por decisión de Mons. Daniel Gil Zorrilla. Pero era mentira.

