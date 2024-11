La Armada Nacional debe mas de 1 millón de pesos a marinero por servicios 222

Sin embargo un marinero presentó un recurso ante la Dirección Nacional de Trabajo por salarios impagos durante un año y medio que suma mas de un millón de pesos.

A ese dinero se podía sumar la situación de otros funcionarios de la Marina que no han hecho los reclamos por miedo a represalias.

A medida que se avanza en la investigación surgen algunos elementos que causaron asombro.

Según las fuentes el contrato con las empresas y los aportes a la caja tanto BPS y militar no aportan; si se descuenta el 15% a los trabajadores pero no lo vuelcan a las cajas, en síntesis hay una especie de retenciones ilegales y el no vuelco de los aportes patronales que deberá investigar la Dirección Nacional de Trabajo.