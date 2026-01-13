Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

trágico accidente

Camioneta en Bolivia conducida por un adolescente dejó 11 muertos

Una camioneta conducida por un adolescente se estrelló contra un árbol y provocó la muerte de al menos 11 personas, entre ellas varios menores de edad.

Camioneta en Bolivia conducida por un adolescente dejó 11 muertos.

Camioneta en Bolivia conducida por un adolescente dejó 11 muertos.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Una escena de horror sacudió este lunes al este de Bolivia, cerca de la frontera con Brasil, cuando una camioneta conducida por un adolescente se estrelló violentamente contra un árbol y provocó la muerte de 11 personas, entre ellas, varios menores de edad.

El accidente ocurrió en una carretera próxima al poblado de Puerto Quijarro, en el departamento de Santa Cruz, a unos 1.470 kilómetros de La Paz. Según confirmó la Policía boliviana, el impacto fue fatal para todos los ocupantes que fallecieron en el lugar.

11 muertos entre ellos el conductor

“En este momento estamos hablando de 11 personas fallecidas”, señaló Miguel Lipe, oficial a cargo de la investigación, en declaraciones a la cadena Unitel. Las primeras pericias revelaron que el conductor del vehículo era un menor de edad que también murió a causa del choque.

De acuerdo con una lista preliminar difundida por las autoridades, entre las víctimas fatales hay cuatro menores y siete adultos. Además, otros cuatro pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia a un hospital local.

Posible estado de ebriedad

La investigación policial también indicó que algunos de los ocupantes de la camioneta se encontraban en aparente estado de ebriedad, un elemento que podría haber influido en la tragedia. Peritos trabajan en el lugar para determinar las causas exactas del siniestro.

El dramático episodio vuelve a poner el foco sobre la inseguridad vial en Bolivia, donde cada año mueren alrededor de 1.400 personas en accidentes de tránsito, principalmente por imprudencia al volante y fallas mecánicas, según datos oficiales del Ministerio de Gobierno.

Dejá tu comentario

Te puede interesar