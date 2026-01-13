Camioneta en Bolivia conducida por un adolescente dejó 11 muertos.

11 muertos entre ellos el conductor

“En este momento estamos hablando de 11 personas fallecidas”, señaló Miguel Lipe, oficial a cargo de la investigación, en declaraciones a la cadena Unitel. Las primeras pericias revelaron que el conductor del vehículo era un menor de edad que también murió a causa del choque.

De acuerdo con una lista preliminar difundida por las autoridades, entre las víctimas fatales hay cuatro menores y siete adultos. Además, otros cuatro pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia a un hospital local.

Posible estado de ebriedad

La investigación policial también indicó que algunos de los ocupantes de la camioneta se encontraban en aparente estado de ebriedad, un elemento que podría haber influido en la tragedia. Peritos trabajan en el lugar para determinar las causas exactas del siniestro.

El dramático episodio vuelve a poner el foco sobre la inseguridad vial en Bolivia, donde cada año mueren alrededor de 1.400 personas en accidentes de tránsito, principalmente por imprudencia al volante y fallas mecánicas, según datos oficiales del Ministerio de Gobierno.