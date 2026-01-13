Playas de Montevideo: ¿Cuáles fueron las intervenciones realizadas por la intendencia?

Uno de los ejemplos más destacados de este trabajo es la Playa del Cerro, que este año se consolidó como un modelo de accesibilidad en la costa montevideana. Durante todo el verano contará con estacionamientos preferenciales, rampas, cambiadores, baños inclusivos y el préstamo de sillas anfibias, lo que permite que personas con discapacidad motriz puedan ingresar al agua de forma segura.

“Lo que sucede en el Cerro marca un camino que vamos replicando en las playas de Montevideo como un ejemplo de accesibilidad. Lo tiene todo: el caminero, el punto de cambio, el estacionamiento y el transporte cerca. Es un punto de referencia para todo el oeste de Montevideo”, destacó Aristoy.

Actividades

Además de las mejoras en infraestructura, la Intendencia informó que durante toda la temporada estival se desarrollarán actividades deportivas inclusivas en distintas playas y que el servicio de guardavidas funcionará diariamente en el horario de 8:00 a 20:00.

Servicios por playa

Playa de Pocitos

Ubicada en Rambla República del Perú y Manuel Vicente Pagola, cuenta con estacionamientos reservados para personas con discapacidad, cercanía al transporte público, rampas de acceso conectadas a pasarela, pasarela de madera, baños accesibles con cambiador y un área de descanso con sombra.

Playa Ramírez y Playa Malvín

La Playa Ramírez se encuentra en Rambla Presidente Wilson y Av. Requena y García, mientras que la Playa Malvín está ubicada en Rambla O’Higgins e Hipólito Yrigoyen. Ambas disponen de pasarela de madera, baño accesible químico durante la temporada, baranda guía y rebaje de cordón en cruces. Durante el verano, también albergarán actividades deportivas para personas con discapacidad.

Playa del Cerro

Situada en la Rambla José Gurvich, presenta una rampa de hormigón que conforma un paseo inclusivo entre la rambla y el parque Vaz Ferreira, oficina y depósito con cambiador y baño universal, excelente conexión con transporte público a metros de la terminal de ómnibus, préstamo de sillas anfibias de 8:00 a 20:00 y estacionamiento reservado.

Con estas intervenciones, Montevideo avanza hacia un modelo de playas más inclusivas, reafirmando el derecho de todas las personas a disfrutar del espacio público en condiciones de igualdad.