Sociedad McDonald's | EEUU | estrategia

Cambio de estrategia

McDonald's: no solo caro para los uruguayos, también en EEUU

El gigante de la comida rápida McDonald's está experimentando un cambio en la estrategia de precios en EEUU.

Por Redacción Caras y Caretas

McDonald's, de las más famosas marca de comida rápida, ha sido objeto de críticas recientes no solo en Uruguay, donde muchos consideran que sus precios son excesivos, sino también en su país de origen, los Estados Unidos. En un contexto de creciente preocupación por la inflación y el costo de la vida, el gigante de la hamburguesa ha reconocido que su menú se ha vuelto demasiado caro, lo que ha llevado a la compañía a implementar medidas drásticas para ajustar sus precios.

Volverse más accesible. Un cambio en la estrategia de precios en EEUU

Apenas hace unas semanas, el CEO de McDonald's, Chris Kempczinski, admitió públicamente que la cadena se enfrenta a "un entorno de consumo desafiante" a medida que los clientes lidian con el incremento de los precios en restaurantes. Este reconocimiento se tradujo en un compromiso por parte de McDonald's de hacer que sus productos sean más accesibles. La solución ha llegado en forma de un recorte en los precios de sus combos más populares, con un nuevo descuento del 15 % sobre el costo de comprar los elementos por separado.

Un nuevo enfoque de precios: La compañía ha decidido ofrecer apoyo financiero a los franquiciados que decidan unirse a esta reducción de precios, con la implementación prevista para el próximo mes. Esto incluye la reintroducción de ofertas más atractivas, como combos de desayuno por solo usd 5 y promociones especiales como un Big Mac y McNuggets por usd 8. Esta estrategia busca no solo recuperar la percepción de valor entre los consumidores, sino también aumentar la presencia de clientes en sus establecimientos.

Una percepción de valor alterada

La percepción de McDonald's ha cambiado drásticamente en los últimos años en EEUU, pasando de ser visto como un lugar económico para comer rápidamente a una opción que muchos consideran cara. La crisis inflacionaria posterior a la pandemia ha influido en esta percepción. Muchos clientes ahora ven a McDonald's como un competidor de alternativas de mayor calidad que ofrecen servicio a la mesa. Esto es una diferencia con Uruguay donde se percibe como caro para el tipo de servicio pero tiene presencia por otros atributos.

Desde la empresa se ha señalado que los clientes frecuentemente se ven desalentados por menús combinados que superan los usd 10, lo que afecta negativamente su percepción del valor general de McDonald's. Este dilema ha llevado a la compañía a reconsiderar su enfoque y a experimentar una caída en la lealtad del cliente.

¿Llegará esta estrategia a Uruguay?

Con la reciente decisión de McDonald’s en EE.UU. de ajustar precios y mejorar la relación calidad-precio, surge la pregunta de si este movimiento resonará también en otras realidades incluyendo a Uruguay. Los consumidores uruguayos han expresado durante mucho tiempo su descontento con los precios de McDonald's, por lo que no sería sorprendente que la cadena, al ver el impacto de sus nuevas políticas, implemente cambios similares en el mercado uruguayo.

La compañía también debe considerar que, aunque los precios son una queja recurrente, mantener la calidad de sus productos y la experiencia del cliente son cruciales para restaurar la lealtad de los consumidores. La idea de "Extra Value Meals" puede ser una estrategia imaginativa que, si se ejecuta correctamente, podría atraer a más clientes, que buscan opciones que no solo sean rápidas, sino también asequibles.

McDonald’s enfrenta un reto considerable por permitir que su menú se perciba como caro tanto en Estados Unidos como en Uruguay. Las decisiones recientes de la compañía en América del Norte podrían ser un indicativo de cambios inminentes en su estrategia global. La reducción de precios y el enfoque en mejorar la percepción de valor son pasos necesarios para recuperar la confianza de los consumidores. Así, McDonald’s no solamente debe adaptarse a la inflación y los cambios en el comportamiento del consumidor, sino también anticiparse a las expectativas de sus clientes, tanto en EE.UU. como en otros mercados.

