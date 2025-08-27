McDonald's: no solo caro para los uruguayos, también en EEUU

Una percepción de valor alterada

La percepción de McDonald's ha cambiado drásticamente en los últimos años en EEUU, pasando de ser visto como un lugar económico para comer rápidamente a una opción que muchos consideran cara. La crisis inflacionaria posterior a la pandemia ha influido en esta percepción. Muchos clientes ahora ven a McDonald's como un competidor de alternativas de mayor calidad que ofrecen servicio a la mesa. Esto es una diferencia con Uruguay donde se percibe como caro para el tipo de servicio pero tiene presencia por otros atributos.

Desde la empresa se ha señalado que los clientes frecuentemente se ven desalentados por menús combinados que superan los usd 10, lo que afecta negativamente su percepción del valor general de McDonald's. Este dilema ha llevado a la compañía a reconsiderar su enfoque y a experimentar una caída en la lealtad del cliente.

¿Llegará esta estrategia a Uruguay?

Con la reciente decisión de McDonald’s en EE.UU. de ajustar precios y mejorar la relación calidad-precio, surge la pregunta de si este movimiento resonará también en otras realidades incluyendo a Uruguay. Los consumidores uruguayos han expresado durante mucho tiempo su descontento con los precios de McDonald's, por lo que no sería sorprendente que la cadena, al ver el impacto de sus nuevas políticas, implemente cambios similares en el mercado uruguayo.

La compañía también debe considerar que, aunque los precios son una queja recurrente, mantener la calidad de sus productos y la experiencia del cliente son cruciales para restaurar la lealtad de los consumidores. La idea de "Extra Value Meals" puede ser una estrategia imaginativa que, si se ejecuta correctamente, podría atraer a más clientes, que buscan opciones que no solo sean rápidas, sino también asequibles.

McDonald’s enfrenta un reto considerable por permitir que su menú se perciba como caro tanto en Estados Unidos como en Uruguay. Las decisiones recientes de la compañía en América del Norte podrían ser un indicativo de cambios inminentes en su estrategia global. La reducción de precios y el enfoque en mejorar la percepción de valor son pasos necesarios para recuperar la confianza de los consumidores. Así, McDonald’s no solamente debe adaptarse a la inflación y los cambios en el comportamiento del consumidor, sino también anticiparse a las expectativas de sus clientes, tanto en EE.UU. como en otros mercados.