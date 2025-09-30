La Guardia Republicana presentó sus nuevos escudos balísticos

En el marco de su proceso de modernización y fortalecimiento de los elementos de protección, en el mes de agosto, la Dirección Nacional Guardia Republicana incorporó nuevos escudos balísticos, destinados a mejorar la seguridad del personal en intervenciones de alto riesgo.
La adquisición de este equipamiento responde a la necesidad de contar con equipamiento que incremente la capacidad de respuesta ante situaciones críticas, manteniendo los más altos estándares de seguridad operativa.
El Capitán Rafael Cruz, Comandante del GEO, señaló que “estos escudos balísticos representan una mejora significativa en términos de protección y capacidad táctica. No se trata solamente de incorporar tecnología, sino de formar adecuadamente a quienes la utilizarán. Nuestro compromiso es asegurar que cada efectivo esté preparado para emplearlos con eficacia y responsabilidad”.
Instrucción táctica en el polígono de tiro de la Dirección V de la Guardia Republicana
Como parte de su implementación, se llevó a cabo una instancia intensiva de instrucción táctica en el polígono de tiro de la Dirección V de la Guardia Republicana, dirigida al personal de la Dirección I – Infantería. La actividad fue organizada por el GEO, con la supervisión de la Teniente Virginia Lindiman y la conducción técnica del Sargento Gabriel Sequeira, ambos pertenecientes a unidades con experiencia en entrenamiento táctico.
Durante la jornada, cada efectivo participó en una capacitación práctica de tres horas, enfocada en técnicas de desplazamiento, protección y resolución de situaciones críticas, utilizando los nuevos escudos balísticos. Entre las actividades realizadas se incluyeron disparo con escudo, toma de parapeto, movimientos individuales y en equipo, y abordaje de vehículos, simulando escenarios de alta exigencia operativa.
Esta instancia formativa se enmarca en el plan de capacitación continua que impulsa la Guardia Republicana, con el objetivo de fortalecer la preparación profesional de sus unidades y asegurar intervenciones eficaces, seguras y ajustadas a los desafíos del servicio.