La Guardia Republicana presentó sus nuevos escudos balísticos

El GEO incorpora nuevos escudos balisticos en los servicios

Instrucción táctica en el polígono de tiro de la Dirección V de la Guardia Republicana

Como parte de su implementación, se llevó a cabo una instancia intensiva de instrucción táctica en el polígono de tiro de la Dirección V de la Guardia Republicana, dirigida al personal de la Dirección I – Infantería. La actividad fue organizada por el GEO, con la supervisión de la Teniente Virginia Lindiman y la conducción técnica del Sargento Gabriel Sequeira, ambos pertenecientes a unidades con experiencia en entrenamiento táctico.

Durante la jornada, cada efectivo participó en una capacitación práctica de tres horas, enfocada en técnicas de desplazamiento, protección y resolución de situaciones críticas, utilizando los nuevos escudos balísticos. Entre las actividades realizadas se incluyeron disparo con escudo, toma de parapeto, movimientos individuales y en equipo, y abordaje de vehículos, simulando escenarios de alta exigencia operativa.

Esta instancia formativa se enmarca en el plan de capacitación continua que impulsa la Guardia Republicana, con el objetivo de fortalecer la preparación profesional de sus unidades y asegurar intervenciones eficaces, seguras y ajustadas a los desafíos del servicio.