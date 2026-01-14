La IM propone impuesto a las casas vacías

Se considerará vacía una casa que durante un año civil tenga consumos de energía eléctrica o de agua inferiores al 98% del promedio histórico de esa propiedad.

¿Quiénes pagarían ese impuesto?

Inmuebles urbanos o suburbanos que no estén siendo efectivamente ocupados (es decir, sin uso residencial o habitacional).

No se incluirían aquellos gravados por otros impuestos como el de Edificación Inapropiada o Baldíos, ni los que estén en proceso de construcción.

Objetivos detrás de la medida

La comuna sostiene que la medida busca fortalecer la recaudación municipal, pero también desalentar la especulación inmobiliaria y promover el uso productivo del suelo urbano, ante el contexto de alta vacancia en viviendas detectada tras el Censo 2023.

¿En qué etapa está?

La iniciativa forma parte del Presupuesto quinquenal 2026/2030 que ahora debe ser analizado y aprobado por la Junta Departamental. Se espera que sea discutido en comisión y en plenario durante los próximos meses.