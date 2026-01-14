Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad IM | casas | casas vacías

combatir la especulación

La IM propone impuesto a las casas vacías

La IM la considerará vacía, cuando en el plazo de un año, se registre un consumo 98% por debajo del histórico de la propiedad.

La propuesta de la IM plantea gravar los inmuebles urbanos que permanezcan deshabitados durante al menos un año, con un impuesto adicional equivalente al 100 % de la contribución inmobiliaria que ya pagan los propietarios. La medida busca fortalecer la recaudación municipal, pero también desalentar la especulación inmobiliaria.

¿Cómo se va a definir cuáles son las “casas vacías”?

Se propone utilizar un criterio objetivo basado en el consumo de servicios:

Se considerará vacía una casa que durante un año civil tenga consumos de energía eléctrica o de agua inferiores al 98% del promedio histórico de esa propiedad.

¿Quiénes pagarían ese impuesto?

Inmuebles urbanos o suburbanos que no estén siendo efectivamente ocupados (es decir, sin uso residencial o habitacional).

No se incluirían aquellos gravados por otros impuestos como el de Edificación Inapropiada o Baldíos, ni los que estén en proceso de construcción.

Objetivos detrás de la medida

La comuna sostiene que la medida busca fortalecer la recaudación municipal, pero también desalentar la especulación inmobiliaria y promover el uso productivo del suelo urbano, ante el contexto de alta vacancia en viviendas detectada tras el Censo 2023.

¿En qué etapa está?

La iniciativa forma parte del Presupuesto quinquenal 2026/2030 que ahora debe ser analizado y aprobado por la Junta Departamental. Se espera que sea discutido en comisión y en plenario durante los próximos meses.

