La propuesta de la IM plantea gravar los inmuebles urbanos que permanezcan deshabitados durante al menos un año, con un impuesto adicional equivalente al 100 % de la contribución inmobiliaria que ya pagan los propietarios. La medida busca fortalecer la recaudación municipal, pero también desalentar la especulación inmobiliaria.
combatir la especulación
La IM propone impuesto a las casas vacías
La IM la considerará vacía, cuando en el plazo de un año, se registre un consumo 98% por debajo del histórico de la propiedad.