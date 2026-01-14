Murió la mujer que había logrado rescatar a su sobrina de un auto en llamas en Paysandú

El accidente se produjo sobre la tarde, a la altura del kilómetro 368, cuando el automóvil en el que viajaban dos adultos y dos niñas despistó por causas que aún se investigan y cayó en una zona de alcantarillado. Tras el impacto, el vehículo se prendió fuego.

En el lugar murieron el conductor, un hombre de 51 años, y su hija de cuatro años, quienes quedaron atrapados dentro del auto y fallecieron calcinados. En medio del caos, la mujer logró sacar del vehículo a su sobrina de la misma edad.

La única sobreviviente

Ambas fueron trasladadas de urgencia y permanecieron internadas en estado grave. La mujer estuvo varios días hospitalizada en el Centro Nacional de Quemados, donde finalmente falleció este martes a causa de las severas lesiones sufridas.

La niña rescatada continúa internada en el Hospital Pereira Rossell, donde se encuentra estable, aunque sigue bajo observación médica.