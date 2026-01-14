Hacete socio para acceder a este contenido

Murió la mujer que había logrado rescatar a su sobrina de un auto en llamas en Paysandú

La mujer había rescatado a su sobrina del vehículo en llamas; su esposo y su hija murieron en el accidente ocurrido el 31 de diciembre en Paysandú.

Falleció en las últimas horas la mujer de 44 años que había resultado gravemente herida en el trágico accidente de tránsito ocurrido el pasado 31 de diciembre en la Ruta 3, en el departamento de Paysandú. La víctima protagonizó un acto desesperado al rescatar a su sobrina de cuatro años del vehículo que se incendiaba tras el siniestro.

Trágico fin de año

El accidente se produjo sobre la tarde, a la altura del kilómetro 368, cuando el automóvil en el que viajaban dos adultos y dos niñas despistó por causas que aún se investigan y cayó en una zona de alcantarillado. Tras el impacto, el vehículo se prendió fuego.

En el lugar murieron el conductor, un hombre de 51 años, y su hija de cuatro años, quienes quedaron atrapados dentro del auto y fallecieron calcinados. En medio del caos, la mujer logró sacar del vehículo a su sobrina de la misma edad.

La única sobreviviente

Ambas fueron trasladadas de urgencia y permanecieron internadas en estado grave. La mujer estuvo varios días hospitalizada en el Centro Nacional de Quemados, donde finalmente falleció este martes a causa de las severas lesiones sufridas.

La niña rescatada continúa internada en el Hospital Pereira Rossell, donde se encuentra estable, aunque sigue bajo observación médica.

